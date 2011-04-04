Хто користувався Опендатабот?
Це безпечно давати свій ІПН ?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:10
Re: Байки про банки і не тільки....
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:01
Додано: Суб 25 січ, 2020 09:07
За 2019 рік кількість діючих структурних підрозділів українських банків зменшилась на 507 - з 8509 до 8002 відділень.
Про це повідомляє FinClub з посиланням на дані Національного банку.
Лідер за кількістю закритих відділень Ощадбанк, за рік банк скоротив 303 відділення - зараз 2327 проти 2630 на початку року.
На другому місці ПриватБанк – 1928 діючих проти 2021 на початку року (мінус 93 відділення).
Трохи менше скорочували кількість відділень приватні банки з іноземним капіталом: УкрСиббанк з 284 відділеннями (-16), Райффайзен Банк Аваль з 496 (-7), Сбербанк (-5).
У той же час ПУМБ за рік відкрив 28 нових підрозділів.
Загалом, у четвертому кварталі минулого року банки закрили 203 відділення.
Станом на 1 січня 2020 року в Україні нараховується 75 діючих банків, що на дві фінустанови менше ніж на початку минулого року.
Додано: Суб 25 січ, 2020 09:47
Додано: Суб 25 січ, 2020 11:44
Тут оферта
має бути
Активувати Послугу «SMS-сервіс» Ні
Участь Клієнта у Програмі страхування: Ні
Якщо замість "ні" стоїть "так" то оферту не підписувати...мають переробити.
СМС може бути підключено, його можна потім відключити.
Кешбек це програма Кльована вигода категорії визначає банк наперед на місяць часу.
Не забути про 1000 грн незнижувальний залишок щоб абонка 15 грн не капала.
А Ви як карту будете отримувати?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 25 січ, 2020 11:49
Мечты-мечты
Скорей бы стали былью.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 25 січ, 2020 12:21
так само як і з Фондом грабування на 100Keuro (йдем до Эвропи)
п.с.
так ти ж за "чесні податки", а тут такий поворот.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 25 січ, 2020 12:23
Ну так я и есть за честные.
А не так, что кто-то платит 0-5% (с доходом от 1к.баксов), а кто-то 20-40% (типа почтальона или медсестры)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 25 січ, 2020 12:27
половий зальот
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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