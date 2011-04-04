(Блумберг) -- На фоне альпийских гор в швейцарском курортном городе Давос на этой неделе политики, инвесторы и руководители компаний будут обсуждать, имеем ли мы дело с пиками ключевых для мировой экономики факторов.
Есть мнение, что спрос на нефть, производство автомобилей и доля молодежи в населении, а также такие хуже поддающиеся измерению феномены, как глобализация, неравенство и возможности центробанков, достигнут своего апогея в 2020-х годах.
Стратеги Bank of America Corp. уже советуют своим клиентам готовиться к "сенсационному ‘десятилетию пиков’", которое подорвет бизнес и инвестиции. Основатель Eurasia Group Иен Бреммер, делегат ежегодного заседания Всемирного экономического форума, назвал этот год "критическим".
Что будут обсуждать в Давосе:
Пик глобализации?
Эпоха все более бесконтрольного перемещения людей, товаров и денег по миру могла пройти свой апогей, в то время как страны преследуют цели протекционизма и чинят миграции все больше преград. Число физических барьеров на международных границах уже составляет примерно 77 против 15 после падения Берлинской стены в 1989 году, свидетельствуют данные Bank of America. По оценке Всемирной торговой организации, темпы ростаа международной торговли в 2019 году оказались ниже уровня экономического подъема впервые со времени финансового кризиса. Объем прямых иностранных инвестиций снижается с 2015 года, отмечает ООН.
Пик капитализма?
Главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон и основатель BlackRock Inc. Лоренс Финк - оба приедут в Давос - в числе вступивших в полемику насчет того, стоит ли компаниям больше прислушиваться к потребителям и сотрудникам, отказываясь от психологии нескольких десятилетий, ставившей во главу угла акционеров.
За этой переменой стоят рост популизма, опасения, что рост зарплат не соответствует уровню таких активов, как акции, и опасения в связи с изменением климата.
Пик неравенства?
Потребность в сокращении неравенства стала более насущной в этом десятилетии с приближением дедлайна ООН по достижению Целей устойчивого развития в 2030 году: 193 страны подписались под 17 целями, 169 задачами и 304 ориентирами, чтобы покончить с бедностью, очистить окружающую среду и распределить блага между всеми.
И уже есть небольшой прогресс. По оценке Абхиджита Банерджи и Эстер Дуфло, получивших в прошлом году Нобелевскую премию по экономике, с 1980 года средний доход половины населения, получающей меньше всех, почти удвоился.
Пик молодости?
Впервые в мире стало больше пожилых людей, чем детей, и этот тренд будет усиливаться, отмечает ООН.
Рост работоспособного населения также может замедлиться, что скажется на пенсиях и ресурсах здравоохранения. В своем недавнем исследовании профессор экономики Стэнфордского университета Чарльз Джонс отметил наличие "реальной возможности" того, что численность мирового населения скорее сократится, чем стабилизируется в долгосрочной перспективе, ставя под угрозу экономический рост.
Пик изменения климата?
Мир ждет череда связанных с климатом поворотных моментов -- от таяния ледников до засухи и гибели коралловых рифов. Журнал Nature в ноябре перечислил насущные риски, которые, по его оценке, потребуют политических и экономических действий по выбросам: за последнюю четверть века рекордно жаркие годы выдавались 21 раз.
Пик спроса на нефть?
По оценке руководителей крупных нефтяных компаний, все выше вероятность того, что пик спроса на нефть придется на конец 2030-х годов. Например, в проспекте первичного публичного размещения акций Saudi Aramco, крупнейшего в мире производителя нефти и самой рентабельной на планете компании, говорилось, что спрос на нефть, "выходящий на плато", может оказаться на пике в районе 2035 года.
Пик авто?
Число машин на дорогах, составляющее сегодня 1,3 миллиарда, вероятно, станет непревзойденным максимумом. К середине века в мегаполисах будет сконцентрировано примерно две трети мирового населения, и потребность в дорогих автомобилях снизится.
Меняющаяся архитектура городов также будет все меньше располагать к использованию личных автомобилей. И изменения в эту сторону уже происходят на зрелых рынках. Даже если общее число машин останется высоким, удешевление технологий, таких как роботакси, и развитие сервиса транспортных услуг могут лишить их привлекательности.
Пик центробанков?
Центробанки может и спасли мир от депрессии после финансового кризиса, но их возможности по оживлению экономики своих стран ограничены после снижения процентных ставок более чем 700 раз и количественного смягчения в объеме примерно $12 триллионов с 2009 года, свидетельствуют подсчеты Bank of America.
Отрицательные процентные ставки уже и так обвиняют в нанесении вреда банкам, а демографические изменения, рекордные уровни долга, прорывы в области технологий и снижение долговой нагрузки банков подрывают эффективность монетарной политики. В этой связи при очередных потрясениях в мировой экономике от властей будут ждать смягчения фискальной политики.
Сокращенный перевод статьи, опубликованной 19 января:Welcome to ‘Peak Decade,’ From Globalization to Central Banks
--При участии: Зои Шнеевайсс.
Контактные данные редактора, ответственного за перевод: Мария Колесникова mkolesnikova@bloomberg.net
Контактные данные автора статьи на английском языке: Энда Каррен в Гонконге ecurran8@bloomberg.net
Контактные данные редактора статьи на английском языке: Саймон Кеннеди skennedy4@bloomberg.net, Малькольм Скотт
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