Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Ринок банківських послуг / Байки про банки

і не тільки.... Байки про банки і не тільки.... + Додати

тему Відповісти

на тему Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.

#<1 ... 725726727728 Додано: Суб 25 січ, 2020 13:34 «Десятилетие пиков»: Миллиардеры Давоса запускают обратный отчет до конца мировой экономической модели



(Блумберг) -- На фоне альпийских гор в швейцарском курортном городе Давос на этой неделе политики, инвесторы и руководители компаний будут обсуждать, имеем ли мы дело с пиками ключевых для мировой экономики факторов.



Есть мнение, что спрос на нефть, производство автомобилей и доля молодежи в населении, а также такие хуже поддающиеся измерению феномены, как глобализация, неравенство и возможности центробанков, достигнут своего апогея в 2020-х годах.

Стратеги Bank of America Corp. уже советуют своим клиентам готовиться к "сенсационному ‘десятилетию пиков’", которое подорвет бизнес и инвестиции. Основатель Eurasia Group Иен Бреммер, делегат ежегодного заседания Всемирного экономического форума, назвал этот год "критическим".

Что будут обсуждать в Давосе:



Пик глобализации?



Эпоха все более бесконтрольного перемещения людей, товаров и денег по миру могла пройти свой апогей, в то время как страны преследуют цели протекционизма и чинят миграции все больше преград. Число физических барьеров на международных границах уже составляет примерно 77 против 15 после падения Берлинской стены в 1989 году, свидетельствуют данные Bank of America. По оценке Всемирной торговой организации, темпы ростаа международной торговли в 2019 году оказались ниже уровня экономического подъема впервые со времени финансового кризиса. Объем прямых иностранных инвестиций снижается с 2015 года, отмечает ООН.

Пик капитализма?



Главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон и основатель BlackRock Inc. Лоренс Финк - оба приедут в Давос - в числе вступивших в полемику насчет того, стоит ли компаниям больше прислушиваться к потребителям и сотрудникам, отказываясь от психологии нескольких десятилетий, ставившей во главу угла акционеров.

За этой переменой стоят рост популизма, опасения, что рост зарплат не соответствует уровню таких активов, как акции, и опасения в связи с изменением климата.

Пик неравенства?



Потребность в сокращении неравенства стала более насущной в этом десятилетии с приближением дедлайна ООН по достижению Целей устойчивого развития в 2030 году: 193 страны подписались под 17 целями, 169 задачами и 304 ориентирами, чтобы покончить с бедностью, очистить окружающую среду и распределить блага между всеми.

И уже есть небольшой прогресс. По оценке Абхиджита Банерджи и Эстер Дуфло, получивших в прошлом году Нобелевскую премию по экономике, с 1980 года средний доход половины населения, получающей меньше всех, почти удвоился.

Пик молодости?



Впервые в мире стало больше пожилых людей, чем детей, и этот тренд будет усиливаться, отмечает ООН.

Рост работоспособного населения также может замедлиться, что скажется на пенсиях и ресурсах здравоохранения. В своем недавнем исследовании профессор экономики Стэнфордского университета Чарльз Джонс отметил наличие "реальной возможности" того, что численность мирового населения скорее сократится, чем стабилизируется в долгосрочной перспективе, ставя под угрозу экономический рост.

Пик изменения климата?



Мир ждет череда связанных с климатом поворотных моментов -- от таяния ледников до засухи и гибели коралловых рифов. Журнал Nature в ноябре перечислил насущные риски, которые, по его оценке, потребуют политических и экономических действий по выбросам: за последнюю четверть века рекордно жаркие годы выдавались 21 раз.

Пик спроса на нефть?



По оценке руководителей крупных нефтяных компаний, все выше вероятность того, что пик спроса на нефть придется на конец 2030-х годов. Например, в проспекте первичного публичного размещения акций Saudi Aramco, крупнейшего в мире производителя нефти и самой рентабельной на планете компании, говорилось, что спрос на нефть, "выходящий на плато", может оказаться на пике в районе 2035 года.

Пик авто?



Число машин на дорогах, составляющее сегодня 1,3 миллиарда, вероятно, станет непревзойденным максимумом. К середине века в мегаполисах будет сконцентрировано примерно две трети мирового населения, и потребность в дорогих автомобилях снизится.

Меняющаяся архитектура городов также будет все меньше располагать к использованию личных автомобилей. И изменения в эту сторону уже происходят на зрелых рынках. Даже если общее число машин останется высоким, удешевление технологий, таких как роботакси, и развитие сервиса транспортных услуг могут лишить их привлекательности.

Пик центробанков?



Центробанки может и спасли мир от депрессии после финансового кризиса, но их возможности по оживлению экономики своих стран ограничены после снижения процентных ставок более чем 700 раз и количественного смягчения в объеме примерно $12 триллионов с 2009 года, свидетельствуют подсчеты Bank of America.

Отрицательные процентные ставки уже и так обвиняют в нанесении вреда банкам, а демографические изменения, рекордные уровни долга, прорывы в области технологий и снижение долговой нагрузки банков подрывают эффективность монетарной политики. В этой связи при очередных потрясениях в мировой экономике от властей будут ждать смягчения фискальной политики.

Сокращенный перевод статьи, опубликованной 19 января:Welcome to ‘Peak Decade,’ From Globalization to Central Banks

--При участии: Зои Шнеевайсс.



Контактные данные редактора, ответственного за перевод: Мария Колесникова

Контактные данные автора статьи на английском языке: Энда Каррен в Гонконге



Контактные данные редактора статьи на английском языке: Саймон Кеннеди



©2020 Bloomberg L.P.



https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/desyatiletie-pikov-milliardery-davosa-zapuskayut-obratny-otchet-do-konca-mirovoy-ekonomicheskoy-modeli-1028828767 (Блумберг) -- На фоне альпийских гор в швейцарском курортном городе Давос на этой неделе политики, инвесторы и руководители компаний будут обсуждать, имеем ли мы дело с пиками ключевых для мировой экономики факторов.Есть мнение, что спрос на нефть, производство автомобилей и доля молодежи в населении, а также такие хуже поддающиеся измерению феномены, как глобализация, неравенство и возможности центробанков, достигнут своего апогея в 2020-х годах.Стратеги Bank of America Corp. уже советуют своим клиентам готовиться к "сенсационному ‘десятилетию пиков’", которое подорвет бизнес и инвестиции. Основатель Eurasia Group Иен Бреммер, делегат ежегодного заседания Всемирного экономического форума, назвал этот год "критическим".Что будут обсуждать в Давосе:Пик глобализации?Эпоха все более бесконтрольного перемещения людей, товаров и денег по миру могла пройти свой апогей, в то время как страны преследуют цели протекционизма и чинят миграции все больше преград. Число физических барьеров на международных границах уже составляет примерно 77 против 15 после падения Берлинской стены в 1989 году, свидетельствуют данные Bank of America. По оценке Всемирной торговой организации, темпы ростаа международной торговли в 2019 году оказались ниже уровня экономического подъема впервые со времени финансового кризиса. Объем прямых иностранных инвестиций снижается с 2015 года, отмечает ООН.Пик капитализма?Главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон и основатель BlackRock Inc. Лоренс Финк - оба приедут в Давос - в числе вступивших в полемику насчет того, стоит ли компаниям больше прислушиваться к потребителям и сотрудникам, отказываясь от психологии нескольких десятилетий, ставившей во главу угла акционеров.За этой переменой стоят рост популизма, опасения, что рост зарплат не соответствует уровню таких активов, как акции, и опасения в связи с изменением климата.Пик неравенства?Потребность в сокращении неравенства стала более насущной в этом десятилетии с приближением дедлайна ООН по достижению Целей устойчивого развития в 2030 году: 193 страны подписались под 17 целями, 169 задачами и 304 ориентирами, чтобы покончить с бедностью, очистить окружающую среду и распределить блага между всеми.И уже есть небольшой прогресс. По оценке Абхиджита Банерджи и Эстер Дуфло, получивших в прошлом году Нобелевскую премию по экономике, с 1980 года средний доход половины населения, получающей меньше всех, почти удвоился.Пик молодости?Впервые в мире стало больше пожилых людей, чем детей, и этот тренд будет усиливаться, отмечает ООН.Рост работоспособного населения также может замедлиться, что скажется на пенсиях и ресурсах здравоохранения. В своем недавнем исследовании профессор экономики Стэнфордского университета Чарльз Джонс отметил наличие "реальной возможности" того, что численность мирового населения скорее сократится, чем стабилизируется в долгосрочной перспективе, ставя под угрозу экономический рост.Пик изменения климата?Мир ждет череда связанных с климатом поворотных моментов -- от таяния ледников до засухи и гибели коралловых рифов. Журнал Nature в ноябре перечислил насущные риски, которые, по его оценке, потребуют политических и экономических действий по выбросам: за последнюю четверть века рекордно жаркие годы выдавались 21 раз.Пик спроса на нефть?По оценке руководителей крупных нефтяных компаний, все выше вероятность того, что пик спроса на нефть придется на конец 2030-х годов. Например, в проспекте первичного публичного размещения акций Saudi Aramco, крупнейшего в мире производителя нефти и самой рентабельной на планете компании, говорилось, что спрос на нефть, "выходящий на плато", может оказаться на пике в районе 2035 года.Пик авто?Число машин на дорогах, составляющее сегодня 1,3 миллиарда, вероятно, станет непревзойденным максимумом. К середине века в мегаполисах будет сконцентрировано примерно две трети мирового населения, и потребность в дорогих автомобилях снизится.Меняющаяся архитектура городов также будет все меньше располагать к использованию личных автомобилей. И изменения в эту сторону уже происходят на зрелых рынках. Даже если общее число машин останется высоким, удешевление технологий, таких как роботакси, и развитие сервиса транспортных услуг могут лишить их привлекательности.Пик центробанков?Центробанки может и спасли мир от депрессии после финансового кризиса, но их возможности по оживлению экономики своих стран ограничены после снижения процентных ставок более чем 700 раз и количественного смягчения в объеме примерно $12 триллионов с 2009 года, свидетельствуют подсчеты Bank of America.Отрицательные процентные ставки уже и так обвиняют в нанесении вреда банкам, а демографические изменения, рекордные уровни долга, прорывы в области технологий и снижение долговой нагрузки банков подрывают эффективность монетарной политики. В этой связи при очередных потрясениях в мировой экономике от властей будут ждать смягчения фискальной политики.Сокращенный перевод статьи, опубликованной 19 января:Welcome to ‘Peak Decade,’ From Globalization to Central Banks--При участии: Зои Шнеевайсс.Контактные данные редактора, ответственного за перевод: Мария Колесникова mkolesnikova@bloomberg.net Контактные данные автора статьи на английском языке: Энда Каррен в Гонконге ecurran8@bloomberg.net Контактные данные редактора статьи на английском языке: Саймон Кеннеди skennedy4@bloomberg.net , Малькольм Скотт©2020 Bloomberg L.P. Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 10319 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6521 раз. Подякували: 2773 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2020 16:05 Вкладчик1234 написав: «Десятилетие пиков»: Миллиардеры Давоса запускают обратный отчет до конца мировой экономической модели



(Блумберг) -- На фоне альпийских гор в швейцарском курортном городе Давос на этой неделе политики, инвесторы и руководители компаний будут обсуждать, имеем ли мы дело с пиками ключевых для мировой экономики факторов.



Есть мнение, что спрос на нефть, производство автомобилей и доля молодежи в населении, а также такие хуже поддающиеся измерению феномены, как глобализация, неравенство и возможности центробанков, достигнут своего апогея в 2020-х годах.

Стратеги Bank of America Corp. уже советуют своим клиентам готовиться к "сенсационному ‘десятилетию пиков’", которое подорвет бизнес и инвестиции. Основатель Eurasia Group Иен Бреммер, делегат ежегодного заседания Всемирного экономического форума, назвал этот год "критическим".

Что будут обсуждать в Давосе:



Пик глобализации?



Эпоха все более бесконтрольного перемещения людей, товаров и денег по миру могла пройти свой апогей, в то время как страны преследуют цели протекционизма и чинят миграции все больше преград. Число физических барьеров на международных границах уже составляет примерно 77 против 15 после падения Берлинской стены в 1989 году, свидетельствуют данные Bank of America. По оценке Всемирной торговой организации, темпы ростаа международной торговли в 2019 году оказались ниже уровня экономического подъема впервые со времени финансового кризиса. Объем прямых иностранных инвестиций снижается с 2015 года, отмечает ООН.

Пик капитализма?



Главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон и основатель BlackRock Inc. Лоренс Финк - оба приедут в Давос - в числе вступивших в полемику насчет того, стоит ли компаниям больше прислушиваться к потребителям и сотрудникам, отказываясь от психологии нескольких десятилетий, ставившей во главу угла акционеров.

За этой переменой стоят рост популизма, опасения, что рост зарплат не соответствует уровню таких активов, как акции, и опасения в связи с изменением климата.

Пик неравенства?



Потребность в сокращении неравенства стала более насущной в этом десятилетии с приближением дедлайна ООН по достижению Целей устойчивого развития в 2030 году: 193 страны подписались под 17 целями, 169 задачами и 304 ориентирами, чтобы покончить с бедностью, очистить окружающую среду и распределить блага между всеми.

И уже есть небольшой прогресс. По оценке Абхиджита Банерджи и Эстер Дуфло, получивших в прошлом году Нобелевскую премию по экономике, с 1980 года средний доход половины населения, получающей меньше всех, почти удвоился.

Пик молодости?



Впервые в мире стало больше пожилых людей, чем детей, и этот тренд будет усиливаться, отмечает ООН.

Рост работоспособного населения также может замедлиться, что скажется на пенсиях и ресурсах здравоохранения. В своем недавнем исследовании профессор экономики Стэнфордского университета Чарльз Джонс отметил наличие "реальной возможности" того, что численность мирового населения скорее сократится, чем стабилизируется в долгосрочной перспективе, ставя под угрозу экономический рост.

Пик изменения климата?



Мир ждет череда связанных с климатом поворотных моментов -- от таяния ледников до засухи и гибели коралловых рифов. Журнал Nature в ноябре перечислил насущные риски, которые, по его оценке, потребуют политических и экономических действий по выбросам: за последнюю четверть века рекордно жаркие годы выдавались 21 раз.

Пик спроса на нефть?



По оценке руководителей крупных нефтяных компаний, все выше вероятность того, что пик спроса на нефть придется на конец 2030-х годов. Например, в проспекте первичного публичного размещения акций Saudi Aramco, крупнейшего в мире производителя нефти и самой рентабельной на планете компании, говорилось, что спрос на нефть, "выходящий на плато", может оказаться на пике в районе 2035 года.

Пик авто?



Число машин на дорогах, составляющее сегодня 1,3 миллиарда, вероятно, станет непревзойденным максимумом. К середине века в мегаполисах будет сконцентрировано примерно две трети мирового населения, и потребность в дорогих автомобилях снизится.

Меняющаяся архитектура городов также будет все меньше располагать к использованию личных автомобилей. И изменения в эту сторону уже происходят на зрелых рынках. Даже если общее число машин останется высоким, удешевление технологий, таких как роботакси, и развитие сервиса транспортных услуг могут лишить их привлекательности.

Пик центробанков?



Центробанки может и спасли мир от депрессии после финансового кризиса, но их возможности по оживлению экономики своих стран ограничены после снижения процентных ставок более чем 700 раз и количественного смягчения в объеме примерно $12 триллионов с 2009 года, свидетельствуют подсчеты Bank of America.

Отрицательные процентные ставки уже и так обвиняют в нанесении вреда банкам, а демографические изменения, рекордные уровни долга, прорывы в области технологий и снижение долговой нагрузки банков подрывают эффективность монетарной политики. В этой связи при очередных потрясениях в мировой экономике от властей будут ждать смягчения фискальной политики.

Сокращенный перевод статьи, опубликованной 19 января:Welcome to ‘Peak Decade,’ From Globalization to Central Banks

--При участии: Зои Шнеевайсс.



Контактные данные редактора, ответственного за перевод: Мария Колесникова

Контактные данные автора статьи на английском языке: Энда Каррен в Гонконге



Контактные данные редактора статьи на английском языке: Саймон Кеннеди



©2020 Bloomberg L.P.



https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/desyatiletie-pikov-milliardery-davosa-zapuskayut-obratny-otchet-do-konca-mirovoy-ekonomicheskoy-modeli-1028828767 (Блумберг) -- На фоне альпийских гор в швейцарском курортном городе Давос на этой неделе политики, инвесторы и руководители компаний будут обсуждать, имеем ли мы дело с пиками ключевых для мировой экономики факторов.Есть мнение, что спрос на нефть, производство автомобилей и доля молодежи в населении, а также такие хуже поддающиеся измерению феномены, как глобализация, неравенство и возможности центробанков, достигнут своего апогея в 2020-х годах.Стратеги Bank of America Corp. уже советуют своим клиентам готовиться к "сенсационному ‘десятилетию пиков’", которое подорвет бизнес и инвестиции. Основатель Eurasia Group Иен Бреммер, делегат ежегодного заседания Всемирного экономического форума, назвал этот год "критическим".Что будут обсуждать в Давосе:Пик глобализации?Эпоха все более бесконтрольного перемещения людей, товаров и денег по миру могла пройти свой апогей, в то время как страны преследуют цели протекционизма и чинят миграции все больше преград. Число физических барьеров на международных границах уже составляет примерно 77 против 15 после падения Берлинской стены в 1989 году, свидетельствуют данные Bank of America. По оценке Всемирной торговой организации, темпы ростаа международной торговли в 2019 году оказались ниже уровня экономического подъема впервые со времени финансового кризиса. Объем прямых иностранных инвестиций снижается с 2015 года, отмечает ООН.Пик капитализма?Главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон и основатель BlackRock Inc. Лоренс Финк - оба приедут в Давос - в числе вступивших в полемику насчет того, стоит ли компаниям больше прислушиваться к потребителям и сотрудникам, отказываясь от психологии нескольких десятилетий, ставившей во главу угла акционеров.За этой переменой стоят рост популизма, опасения, что рост зарплат не соответствует уровню таких активов, как акции, и опасения в связи с изменением климата.Пик неравенства?Потребность в сокращении неравенства стала более насущной в этом десятилетии с приближением дедлайна ООН по достижению Целей устойчивого развития в 2030 году: 193 страны подписались под 17 целями, 169 задачами и 304 ориентирами, чтобы покончить с бедностью, очистить окружающую среду и распределить блага между всеми.И уже есть небольшой прогресс. По оценке Абхиджита Банерджи и Эстер Дуфло, получивших в прошлом году Нобелевскую премию по экономике, с 1980 года средний доход половины населения, получающей меньше всех, почти удвоился.Пик молодости?Впервые в мире стало больше пожилых людей, чем детей, и этот тренд будет усиливаться, отмечает ООН.Рост работоспособного населения также может замедлиться, что скажется на пенсиях и ресурсах здравоохранения. В своем недавнем исследовании профессор экономики Стэнфордского университета Чарльз Джонс отметил наличие "реальной возможности" того, что численность мирового населения скорее сократится, чем стабилизируется в долгосрочной перспективе, ставя под угрозу экономический рост.Пик изменения климата?Мир ждет череда связанных с климатом поворотных моментов -- от таяния ледников до засухи и гибели коралловых рифов. Журнал Nature в ноябре перечислил насущные риски, которые, по его оценке, потребуют политических и экономических действий по выбросам: за последнюю четверть века рекордно жаркие годы выдавались 21 раз.Пик спроса на нефть?По оценке руководителей крупных нефтяных компаний, все выше вероятность того, что пик спроса на нефть придется на конец 2030-х годов. Например, в проспекте первичного публичного размещения акций Saudi Aramco, крупнейшего в мире производителя нефти и самой рентабельной на планете компании, говорилось, что спрос на нефть, "выходящий на плато", может оказаться на пике в районе 2035 года.Пик авто?Число машин на дорогах, составляющее сегодня 1,3 миллиарда, вероятно, станет непревзойденным максимумом. К середине века в мегаполисах будет сконцентрировано примерно две трети мирового населения, и потребность в дорогих автомобилях снизится.Меняющаяся архитектура городов также будет все меньше располагать к использованию личных автомобилей. И изменения в эту сторону уже происходят на зрелых рынках. Даже если общее число машин останется высоким, удешевление технологий, таких как роботакси, и развитие сервиса транспортных услуг могут лишить их привлекательности.Пик центробанков?Центробанки может и спасли мир от депрессии после финансового кризиса, но их возможности по оживлению экономики своих стран ограничены после снижения процентных ставок более чем 700 раз и количественного смягчения в объеме примерно $12 триллионов с 2009 года, свидетельствуют подсчеты Bank of America.Отрицательные процентные ставки уже и так обвиняют в нанесении вреда банкам, а демографические изменения, рекордные уровни долга, прорывы в области технологий и снижение долговой нагрузки банков подрывают эффективность монетарной политики. В этой связи при очередных потрясениях в мировой экономике от властей будут ждать смягчения фискальной политики.Сокращенный перевод статьи, опубликованной 19 января:Welcome to ‘Peak Decade,’ From Globalization to Central Banks--При участии: Зои Шнеевайсс.Контактные данные редактора, ответственного за перевод: Мария Колесникова mkolesnikova@bloomberg.net Контактные данные автора статьи на английском языке: Энда Каррен в Гонконге ecurran8@bloomberg.net Контактные данные редактора статьи на английском языке: Саймон Кеннеди skennedy4@bloomberg.net , Малькольм Скотт©2020 Bloomberg L.P.

Це ше 10 років епохи споживання?

Як на мене в Україні є товар якого не виробляють, це земля.

І краще державі продумати як його не продавати а ефектино здавати в аренду на благо маленького українця. Це ше 10 років епохи споживання?Як на мене в Україні є товар якого не виробляють, це земля.І краще державі продумати як його не продавати а ефектино здавати в аренду на благо маленького українця. http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса

Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 31777 З нами з: 22.11.13 Подякував: 1 раз. Подякували: 1607 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 725726727728 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Faceless Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23 , 24 , 25

wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22 244 213034

octopus П'ят 08 бер, 2019 15:23 Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4 , 5 , 6

Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31 Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31 50 81312

Stringer Пон 20 лис, 2017 12:18 Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1 , 2

R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42 18 20841

alex66food П'ят 10 лют, 2017 13:45