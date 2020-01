Додано: Суб 25 січ, 2020 13:34

«Десятилетие пиков»: Миллиардеры Давоса запускают обратный отчет до конца мировой экономической модели

(Блумберг) -- На фоне альпийских гор в швейцарском курортном городе Давос на этой неделе политики, инвесторы и руководители компаний будут обсуждать, имеем ли мы дело с пиками ключевых для мировой экономики факторов.Есть мнение, что спрос на нефть, производство автомобилей и доля молодежи в населении, а также такие хуже поддающиеся измерению феномены, как глобализация, неравенство и возможности центробанков, достигнут своего апогея в 2020-х годах.Стратеги Bank of America Corp. уже советуют своим клиентам готовиться к "сенсационному ‘десятилетию пиков’", которое подорвет бизнес и инвестиции. Основатель Eurasia Group Иен Бреммер, делегат ежегодного заседания Всемирного экономического форума, назвал этот год "критическим".Что будут обсуждать в Давосе:Пик глобализации?Эпоха все более бесконтрольного перемещения людей, товаров и денег по миру могла пройти свой апогей, в то время как страны преследуют цели протекционизма и чинят миграции все больше преград. Число физических барьеров на международных границах уже составляет примерно 77 против 15 после падения Берлинской стены в 1989 году, свидетельствуют данные Bank of America. По оценке Всемирной торговой организации, темпы ростаа международной торговли в 2019 году оказались ниже уровня экономического подъема впервые со времени финансового кризиса. Объем прямых иностранных инвестиций снижается с 2015 года, отмечает ООН.Пик капитализма?Главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон и основатель BlackRock Inc. Лоренс Финк - оба приедут в Давос - в числе вступивших в полемику насчет того, стоит ли компаниям больше прислушиваться к потребителям и сотрудникам, отказываясь от психологии нескольких десятилетий, ставившей во главу угла акционеров.За этой переменой стоят рост популизма, опасения, что рост зарплат не соответствует уровню таких активов, как акции, и опасения в связи с изменением климата.Пик неравенства?Потребность в сокращении неравенства стала более насущной в этом десятилетии с приближением дедлайна ООН по достижению Целей устойчивого развития в 2030 году: 193 страны подписались под 17 целями, 169 задачами и 304 ориентирами, чтобы покончить с бедностью, очистить окружающую среду и распределить блага между всеми.И уже есть небольшой прогресс. По оценке Абхиджита Банерджи и Эстер Дуфло, получивших в прошлом году Нобелевскую премию по экономике, с 1980 года средний доход половины населения, получающей меньше всех, почти удвоился.Пик молодости?Впервые в мире стало больше пожилых людей, чем детей, и этот тренд будет усиливаться, отмечает ООН.Рост работоспособного населения также может замедлиться, что скажется на пенсиях и ресурсах здравоохранения. В своем недавнем исследовании профессор экономики Стэнфордского университета Чарльз Джонс отметил наличие "реальной возможности" того, что численность мирового населения скорее сократится, чем стабилизируется в долгосрочной перспективе, ставя под угрозу экономический рост.Пик изменения климата?Мир ждет череда связанных с климатом поворотных моментов -- от таяния ледников до засухи и гибели коралловых рифов. Журнал Nature в ноябре перечислил насущные риски, которые, по его оценке, потребуют политических и экономических действий по выбросам: за последнюю четверть века рекордно жаркие годы выдавались 21 раз.Пик спроса на нефть?По оценке руководителей крупных нефтяных компаний, все выше вероятность того, что пик спроса на нефть придется на конец 2030-х годов. Например, в проспекте первичного публичного размещения акций Saudi Aramco, крупнейшего в мире производителя нефти и самой рентабельной на планете компании, говорилось, что спрос на нефть, "выходящий на плато", может оказаться на пике в районе 2035 года.Пик авто?Число машин на дорогах, составляющее сегодня 1,3 миллиарда, вероятно, станет непревзойденным максимумом. К середине века в мегаполисах будет сконцентрировано примерно две трети мирового населения, и потребность в дорогих автомобилях снизится.Меняющаяся архитектура городов также будет все меньше располагать к использованию личных автомобилей. И изменения в эту сторону уже происходят на зрелых рынках. Даже если общее число машин останется высоким, удешевление технологий, таких как роботакси, и развитие сервиса транспортных услуг могут лишить их привлекательности.Пик центробанков?Центробанки может и спасли мир от депрессии после финансового кризиса, но их возможности по оживлению экономики своих стран ограничены после снижения процентных ставок более чем 700 раз и количественного смягчения в объеме примерно $12 триллионов с 2009 года, свидетельствуют подсчеты Bank of America.Отрицательные процентные ставки уже и так обвиняют в нанесении вреда банкам, а демографические изменения, рекордные уровни долга, прорывы в области технологий и снижение долговой нагрузки банков подрывают эффективность монетарной политики. В этой связи при очередных потрясениях в мировой экономике от властей будут ждать смягчения фискальной политики.