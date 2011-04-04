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«Десятилетие пиков»: Миллиардеры Давоса запускают обратный отчет до конца мировой экономической модели
(Блумберг) -- На фоне альпийских гор в швейцарском курортном городе Давос на этой неделе политики, инвесторы и руководители компаний будут обсуждать, имеем ли мы дело с пиками ключевых для мировой экономики факторов.
Есть мнение, что спрос на нефть, производство автомобилей и доля молодежи в населении, а также такие хуже поддающиеся измерению феномены, как глобализация, неравенство и возможности центробанков, достигнут своего апогея в 2020-х годах. Стратеги Bank of America Corp. уже советуют своим клиентам готовиться к "сенсационному ‘десятилетию пиков’", которое подорвет бизнес и инвестиции. Основатель Eurasia Group Иен Бреммер, делегат ежегодного заседания Всемирного экономического форума, назвал этот год "критическим". Что будут обсуждать в Давосе:
Пик глобализации?
Эпоха все более бесконтрольного перемещения людей, товаров и денег по миру могла пройти свой апогей, в то время как страны преследуют цели протекционизма и чинят миграции все больше преград. Число физических барьеров на международных границах уже составляет примерно 77 против 15 после падения Берлинской стены в 1989 году, свидетельствуют данные Bank of America. По оценке Всемирной торговой организации, темпы ростаа международной торговли в 2019 году оказались ниже уровня экономического подъема впервые со времени финансового кризиса. Объем прямых иностранных инвестиций снижается с 2015 года, отмечает ООН. Пик капитализма?
Главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон и основатель BlackRock Inc. Лоренс Финк - оба приедут в Давос - в числе вступивших в полемику насчет того, стоит ли компаниям больше прислушиваться к потребителям и сотрудникам, отказываясь от психологии нескольких десятилетий, ставившей во главу угла акционеров. За этой переменой стоят рост популизма, опасения, что рост зарплат не соответствует уровню таких активов, как акции, и опасения в связи с изменением климата. Пик неравенства?
Потребность в сокращении неравенства стала более насущной в этом десятилетии с приближением дедлайна ООН по достижению Целей устойчивого развития в 2030 году: 193 страны подписались под 17 целями, 169 задачами и 304 ориентирами, чтобы покончить с бедностью, очистить окружающую среду и распределить блага между всеми. И уже есть небольшой прогресс. По оценке Абхиджита Банерджи и Эстер Дуфло, получивших в прошлом году Нобелевскую премию по экономике, с 1980 года средний доход половины населения, получающей меньше всех, почти удвоился. Пик молодости?
Впервые в мире стало больше пожилых людей, чем детей, и этот тренд будет усиливаться, отмечает ООН. Рост работоспособного населения также может замедлиться, что скажется на пенсиях и ресурсах здравоохранения. В своем недавнем исследовании профессор экономики Стэнфордского университета Чарльз Джонс отметил наличие "реальной возможности" того, что численность мирового населения скорее сократится, чем стабилизируется в долгосрочной перспективе, ставя под угрозу экономический рост. Пик изменения климата?
Мир ждет череда связанных с климатом поворотных моментов -- от таяния ледников до засухи и гибели коралловых рифов. Журнал Nature в ноябре перечислил насущные риски, которые, по его оценке, потребуют политических и экономических действий по выбросам: за последнюю четверть века рекордно жаркие годы выдавались 21 раз. Пик спроса на нефть?
По оценке руководителей крупных нефтяных компаний, все выше вероятность того, что пик спроса на нефть придется на конец 2030-х годов. Например, в проспекте первичного публичного размещения акций Saudi Aramco, крупнейшего в мире производителя нефти и самой рентабельной на планете компании, говорилось, что спрос на нефть, "выходящий на плато", может оказаться на пике в районе 2035 года. Пик авто?
Число машин на дорогах, составляющее сегодня 1,3 миллиарда, вероятно, станет непревзойденным максимумом. К середине века в мегаполисах будет сконцентрировано примерно две трети мирового населения, и потребность в дорогих автомобилях снизится. Меняющаяся архитектура городов также будет все меньше располагать к использованию личных автомобилей. И изменения в эту сторону уже происходят на зрелых рынках. Даже если общее число машин останется высоким, удешевление технологий, таких как роботакси, и развитие сервиса транспортных услуг могут лишить их привлекательности. Пик центробанков?
Центробанки может и спасли мир от депрессии после финансового кризиса, но их возможности по оживлению экономики своих стран ограничены после снижения процентных ставок более чем 700 раз и количественного смягчения в объеме примерно $12 триллионов с 2009 года, свидетельствуют подсчеты Bank of America. Отрицательные процентные ставки уже и так обвиняют в нанесении вреда банкам, а демографические изменения, рекордные уровни долга, прорывы в области технологий и снижение долговой нагрузки банков подрывают эффективность монетарной политики. В этой связи при очередных потрясениях в мировой экономике от властей будут ждать смягчения фискальной политики. Сокращенный перевод статьи, опубликованной 19 января:Welcome to ‘Peak Decade,’ From Globalization to Central Banks --При участии: Зои Шнеевайсс.
Вкладчик1234 написав:«Десятилетие пиков»: Миллиардеры Давоса запускают обратный отчет до конца мировой экономической модели
(Блумберг) -- На фоне альпийских гор в швейцарском курортном городе Давос на этой неделе политики, инвесторы и руководители компаний будут обсуждать, имеем ли мы дело с пиками ключевых для мировой экономики факторов.
Есть мнение, что спрос на нефть, производство автомобилей и доля молодежи в населении, а также такие хуже поддающиеся измерению феномены, как глобализация, неравенство и возможности центробанков, достигнут своего апогея в 2020-х годах. Стратеги Bank of America Corp. уже советуют своим клиентам готовиться к "сенсационному ‘десятилетию пиков’", которое подорвет бизнес и инвестиции. Основатель Eurasia Group Иен Бреммер, делегат ежегодного заседания Всемирного экономического форума, назвал этот год "критическим". Что будут обсуждать в Давосе:
Пик глобализации?
Эпоха все более бесконтрольного перемещения людей, товаров и денег по миру могла пройти свой апогей, в то время как страны преследуют цели протекционизма и чинят миграции все больше преград. Число физических барьеров на международных границах уже составляет примерно 77 против 15 после падения Берлинской стены в 1989 году, свидетельствуют данные Bank of America. По оценке Всемирной торговой организации, темпы ростаа международной торговли в 2019 году оказались ниже уровня экономического подъема впервые со времени финансового кризиса. Объем прямых иностранных инвестиций снижается с 2015 года, отмечает ООН. Пик капитализма?
Главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон и основатель BlackRock Inc. Лоренс Финк - оба приедут в Давос - в числе вступивших в полемику насчет того, стоит ли компаниям больше прислушиваться к потребителям и сотрудникам, отказываясь от психологии нескольких десятилетий, ставившей во главу угла акционеров. За этой переменой стоят рост популизма, опасения, что рост зарплат не соответствует уровню таких активов, как акции, и опасения в связи с изменением климата. Пик неравенства?
Потребность в сокращении неравенства стала более насущной в этом десятилетии с приближением дедлайна ООН по достижению Целей устойчивого развития в 2030 году: 193 страны подписались под 17 целями, 169 задачами и 304 ориентирами, чтобы покончить с бедностью, очистить окружающую среду и распределить блага между всеми. И уже есть небольшой прогресс. По оценке Абхиджита Банерджи и Эстер Дуфло, получивших в прошлом году Нобелевскую премию по экономике, с 1980 года средний доход половины населения, получающей меньше всех, почти удвоился. Пик молодости?
Впервые в мире стало больше пожилых людей, чем детей, и этот тренд будет усиливаться, отмечает ООН. Рост работоспособного населения также может замедлиться, что скажется на пенсиях и ресурсах здравоохранения. В своем недавнем исследовании профессор экономики Стэнфордского университета Чарльз Джонс отметил наличие "реальной возможности" того, что численность мирового населения скорее сократится, чем стабилизируется в долгосрочной перспективе, ставя под угрозу экономический рост. Пик изменения климата?
Мир ждет череда связанных с климатом поворотных моментов -- от таяния ледников до засухи и гибели коралловых рифов. Журнал Nature в ноябре перечислил насущные риски, которые, по его оценке, потребуют политических и экономических действий по выбросам: за последнюю четверть века рекордно жаркие годы выдавались 21 раз. Пик спроса на нефть?
По оценке руководителей крупных нефтяных компаний, все выше вероятность того, что пик спроса на нефть придется на конец 2030-х годов. Например, в проспекте первичного публичного размещения акций Saudi Aramco, крупнейшего в мире производителя нефти и самой рентабельной на планете компании, говорилось, что спрос на нефть, "выходящий на плато", может оказаться на пике в районе 2035 года. Пик авто?
Число машин на дорогах, составляющее сегодня 1,3 миллиарда, вероятно, станет непревзойденным максимумом. К середине века в мегаполисах будет сконцентрировано примерно две трети мирового населения, и потребность в дорогих автомобилях снизится. Меняющаяся архитектура городов также будет все меньше располагать к использованию личных автомобилей. И изменения в эту сторону уже происходят на зрелых рынках. Даже если общее число машин останется высоким, удешевление технологий, таких как роботакси, и развитие сервиса транспортных услуг могут лишить их привлекательности. Пик центробанков?
Центробанки может и спасли мир от депрессии после финансового кризиса, но их возможности по оживлению экономики своих стран ограничены после снижения процентных ставок более чем 700 раз и количественного смягчения в объеме примерно $12 триллионов с 2009 года, свидетельствуют подсчеты Bank of America. Отрицательные процентные ставки уже и так обвиняют в нанесении вреда банкам, а демографические изменения, рекордные уровни долга, прорывы в области технологий и снижение долговой нагрузки банков подрывают эффективность монетарной политики. В этой связи при очередных потрясениях в мировой экономике от властей будут ждать смягчения фискальной политики. Сокращенный перевод статьи, опубликованной 19 января:Welcome to ‘Peak Decade,’ From Globalization to Central Banks --При участии: Зои Шнеевайсс.
Це ше 10 років епохи споживання? Як на мене в Україні є товар якого не виробляють, це земля. І краще державі продумати як його не продавати а ефектино здавати в аренду на благо маленького українця.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Вкладчик1234 написав:Кстати, а что там с анти-кролячим законопроектом? Кто-то следит за развитием событий?
так само як і з Фондом грабування на 100Keuro (йдем до Эвропи)
Если нет возможностей и желания увеличить гарантированную сумму до 600 000 - 800 000 грн., то тогда пускай меняют очередность выплат, вернув тот порядок, который был до нашествия порохоботов.
После выплат вкладчикам 200- следуют выплаты вкладчикам 200+, затем физлицам-предпринимателям, юрикам и лишь потом фонду вместе с набежавшими процентами минфину. Бо, как показывает практика, фонд абсолютно не заинтересован в расчетах с максимальным кол-вом вкладчиков. Достаточно всего лишь рассчитаться с вкладчиками 200-, а далее можно врубить распил и дерибан балансового имущества банка, попутно выплачивая проценты по кредитам минфина. Т. е. для расчетов с вкладчиками 200-, минфин предоставляет фонду условный 1 ярд гривен под 12% годовых. И пока фонд его не вернет + набежавшие проценты, расчетов с вкладчиками 200+ не будет.
"Мы готовы "прыгнуть" до 600-800 тысяч грн. Однако, та задолженность перед Минфином, которая у нас есть, сделать этого нам не дает. Как только вы услышите, что вопрос реструктуризации долга ФГВФЛ перед Минфином решен, ожидайте увеличения максимальной суммы гарантирования банковских вкладов до заявленного нами уровня", — сказал он.
Сам вопрос реструктуризации долга ФГВФЛ перед Минфином, по его словам, уже решается, но прогнозировать, когда будет результат, Андрей Оленчик не берется.
"Это может быть через месяц, а может быть и через год", — сказал он.
Пока что Андрей Оленчик советует раскладывать деньги по разным банкам.
Напомним, ФГВФЛ в 2014 году для того, чтобы справиться с последствиями "банкопада" одолжил у Минфина и НБУ средства под 9,99-12,5%.
На сегодня ФГВФЛ уже погасил 15 млрд грн кредитов Минфина. Еще около 11 млрд грн — уплаченные проценты, из которых 5,5 млрд грн направлено в бюджет как проценты по векселям Фонда.
Остаток долга ФГВФЛ перед Министерством финансов сегодня — около 50 млрд грн. С начисленными процентами — 117 млрд грн.
На то, чтобы погасить такой долг перед Минфином без реструктуризации, по подсчетам ФГВФЛ, понадобится 13,5 лет.
Шановні колеги. Є потреба в щомісячному перерахуванні грошей з карткового рахунку в Ощадбанку на картки в Форвард банку (БВК, КОКО), або на рахунок. На теперішній час використовую Р2Р, буду вдячний якщо підкажете можливу оптимізацію (можливо в приват).
Шановні колеги. Є потреба в щомісячному перерахуванні грошей з карткового рахунку в Ощадбанку на картки в Форвард банку (БВК, КОКО), або на рахунок. На теперішній час використовую Р2Р, буду вдячний якщо підкажете можливу оптимізацію (можливо в приват).
Відомий український експерт-економіст Олег Соскін заявив, що курс долара в Україні може різко зрости.
Не виключає експерт того, що курс досягне позначки 50 грн за 1 долар.
Економіст, зокрема зазначив, що січень взагалі є місяцем слабкої фінансової активності, що природно призводить до дестабілізації валютно-фінансової ситуації в країні. Тому підстави для падіння гривні є. Але тут, за словами експерта все залежить від дій уряду.
“Якщо Уряд і Нацбанк не збереться і не проведе заходів зі стерилізації зайвої гривні, особливо безготівкової, то маятник може серйозно “качнутися” в сторону девальвації”, – уточнив Соскін.
Та додав: “Якщо вони упустять момент, то курс валют може піти за 30 гривень за долар, почнеться масове скидання гривні, фінансовий колапс може дійти до 50 гривень за долар і його буде важко зупинити”, – говорить експерт.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник написав:Відомий український експерт-економіст Олег Соскін заявив, що курс долара в Україні може різко зрости.
Не виключає експерт того, що курс досягне позначки 50 грн за 1 долар.
Економіст, зокрема зазначив, що січень взагалі є місяцем слабкої фінансової активності, що природно призводить до дестабілізації валютно-фінансової ситуації в країні. Тому підстави для падіння гривні є. Але тут, за словами експерта все залежить від дій уряду.
“Якщо Уряд і Нацбанк не збереться і не проведе заходів зі стерилізації зайвої гривні, особливо безготівкової, то маятник може серйозно “качнутися” в сторону девальвації”, – уточнив Соскін.
Та додав: “Якщо вони упустять момент, то курс валют може піти за 30 гривень за долар, почнеться масове скидання гривні, фінансовий колапс може дійти до 50 гривень за долар і його буде важко зупинити”, – говорить експерт.
Якщо би так сталося облікову ставка не знижували а підвищували. Соскін завжди страхів наганяв...прогнозист він поганенький...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.