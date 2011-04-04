Депо в валюті біля 1%.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 26 січ, 2020 10:40
Депо в грн вниз на 4% за півроку.
Депо в валюті біля 1%.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 26 січ, 2020 10:49
Я тоже "эксперт", т.к. считаю что курс может быть и 50, и 60, и 20, и 29 и т.д.
А также не исключаю, что курс можут быть и 55, и 35, и 28, и 19 и т.д.
ИМХО настоящий эксперт должен сказать, что существует 60-процентная (или 70, 80 и т.д.) вероятность того, что курс будет 50. А другой эксперт может сказать, что существует 80-процентная вероятность того, что курс будет 50. Тогда, если курс действительно будет 50, обоих экспертов можно действительно считать экспертами, при чем второго эксперта более авторитетным экспертом.
А всякие "может быть", "возможно", "не исключено", "есть предпосылки" и даже "вполне вероятно" (без указания насколько вероятно) - это не "экспертиза"
Додано: Нед 26 січ, 2020 11:03
Карту получил на Дарницкой площади в Киеве. Смс перевел в пуш. Звонил на гарячую линию, они говорят что посмотреть не могут, подключена ли мне страховка или нет Потом в договоре нашел ее. Все ок, не подключена
Провел 2 траты. 1 в Портере, 2-ю в МакДональдсе. Когда ждать печенек от банка? )))
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