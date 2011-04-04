Додано: Нед 26 січ, 2020 10:49

Козак-характерник написав: Відомий український експерт-економіст Олег Соскін заявив, що курс долара в Україні може різко зрости.



Не виключає експерт того, що курс досягне позначки 50 грн за 1 долар .



Відомий український експерт-економіст Олег Соскінзаявив, що курс долара в Українірізко зрости.експерт того, що курс досягне позначки

Я тоже "эксперт", т.к. считаю что курс может быть и 50, и 60, и 20, и 29 и т.д.А также не исключаю, что курс можут быть и 55, и 35, и 28, и 19 и т.д.ИМХО настоящий эксперт должен сказать, что существует 60-процентная (или 70, 80 и т.д.) вероятность того, что курс будет 50. А другой эксперт может сказать, что существует 80-процентная вероятность того, что курс будет 50. Тогда, если курс действительно будет 50, обоих экспертов можно действительно считать экспертами, при чем второго эксперта более авторитетным экспертом.А всякие "может быть", "возможно", "не исключено", "есть предпосылки" и даже "вполне вероятно" (без указания насколько вероятно) - это не "экспертиза"