Депо в валюті біля 1%.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 26 січ, 2020 10:40
Депо в грн вниз на 4% за півроку.
Депо в валюті біля 1%.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 26 січ, 2020 10:49
Я тоже "эксперт", т.к. считаю что курс может быть и 50, и 60, и 20, и 29 и т.д.
А также не исключаю, что курс можут быть и 55, и 35, и 28, и 19 и т.д.
ИМХО настоящий эксперт должен сказать, что существует 60-процентная (или 70, 80 и т.д.) вероятность того, что курс будет 50. А другой эксперт может сказать, что существует 80-процентная вероятность того, что курс будет 50. Тогда, если курс действительно будет 50, обоих экспертов можно действительно считать экспертами, при чем второго эксперта более авторитетным экспертом.
А всякие "может быть", "возможно", "не исключено", "есть предпосылки" и даже "вполне вероятно" (без указания насколько вероятно) - это не "экспертиза"
Додано: Нед 26 січ, 2020 11:03
Карту получил на Дарницкой площади в Киеве. Смс перевел в пуш. Звонил на гарячую линию, они говорят что посмотреть не могут, подключена ли мне страховка или нет Потом в договоре нашел ее. Все ок, не подключена
Провел 2 траты. 1 в Портере, 2-ю в МакДональдсе. Когда ждать печенек от банка? )))
Додано: Нед 26 січ, 2020 12:05
Re: Байки про банки і не тільки....
Як тільки проведуться по рахунку так і зразу капнуть...прийде пуш.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 26 січ, 2020 14:13
есть рынок недвиги. он пока ещё востребован. особенно аренда квартир с качественным ремонтом.
квартиры с ремонтом совка - не катируют на рынке или если и катируют, то там доходность максимум 3% годовых.
рынок недвиги - это ежедневная работа, тогда будет доход. а лёжа на диване, то тогда нет смысла этим бизнесом и заниматься.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Нед 26 січ, 2020 16:17
Так, є тенденція до росту цього ринку.
Якщо хороша локація і належне житло треба брати...мабуть...для диверсифікації дохідного портфеля.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 26 січ, 2020 17:28
Тю...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 26 січ, 2020 18:20
в этом году 100 пудов депоз.ставки к осени упадут до 10-13% годовых. а значит надо искать др. пути заработка, но без физич.нагрузок.
уже сейчас советую рассматривать рынок недвиги, для дальнейшей сдачи в аренду и хорошего заработка.
если действит. откроется ипот.кредитование и уменьшатся деп.ставки, то недвига тоже взлитит в цене.
а вот потом покупая недвигу осенью процентов на 20% дороже, чем сегодня станет окупаемость намного дольше и не будет манёвра для нормальной цены аренды для арендаторов.
т.е. кто купит недвигу до марта - апреля, то с осени он может сдавать свою недвигу по приемлемым ценам и у него будут постоянные арендаторы.
а те кто купит недвигу дорогую осенью, то ему для заработка надо сдавать её на 10-15% выше рыночной. а иначе ему не выгодно будет, но тогда и недвига будет простаивать пустой по несколько месяцев.
поэтому советую более 70% забирать свои монеты с банков и вкладывать в недвигу. а 30% можно держать на деле для ежедневного буль буль и ням ням.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Нед 26 січ, 2020 18:38
Кто-нибудь следит за происходящим в Китае?
Думаю, что проблема не в вирусе, а в экологии и глобальном потеплении, от последствий которого уже не на шутку перетрухали сильно жадные мира сего. А Китай отличное место для глобального эксперимента, - бо их много, они дисциплинированны, ихняя власть сильна и организованна, в нарушении прав и свобод человека лишний раз никто не упрекнет урбанистически города тоже подходят, фабрик и заводов, производящих выхлопы достаточно. Интересно сравнить данные СО2 и вредных веществ в воздухе в городах, находящихся до и во время бана.
Т. е. все те же симптомы и динамика, что и при обычном гриппе. Да и последствия могут быть теми же, если своевременно не обратиться к врачу, а заниматься самолечением.
Поэтому, на глобальном уровне могут начать ограничивать неоправданное потребление. Например, VISA, MasterCard и прочие платежные системы могут упразднить кредитные карты, оставив одну самую простую без всяких пряников и плюшек с кредитным лимитом в одномесячной зарплаты той страны, где проживает человек. Т. е. основной посыл - кредитка должна быть не средством шикования, а резервом, который позволит человеку продержаться до следующей зарплаты.
И наоборот, развивать и поощрять дебетовые карты.
Востаннє редагувалось Аlександр в Нед 26 січ, 2020 18:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 26 січ, 2020 18:40
50% - груша. 50% - кріпта. І на канапі каву пити. В смутні часи треба юзати агресивну стратегію примноження капітала...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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