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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 726727728729
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 10:40

Депо в грн вниз на 4% за півроку.
Депо в валюті біля 1%. :(
https://finclub.net/video-foto/kruglyj-stol-chto-budet-s-depozitami-v-2020-godu-online.html
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 10:49

  Козак-характерник написав:Відомий український експерт-економіст Олег Соскін :P заявив, що курс долара в Україні може різко зрости.

Не виключає експерт того, що курс досягне позначки 50 грн за 1 долар.


Я тоже "эксперт", т.к. считаю что курс может быть и 50, и 60, и 20, и 29 и т.д.
А также не исключаю, что курс можут быть и 55, и 35, и 28, и 19 и т.д. :D

ИМХО настоящий эксперт должен сказать, что существует 60-процентная (или 70, 80 и т.д.) вероятность того, что курс будет 50. А другой эксперт может сказать, что существует 80-процентная вероятность того, что курс будет 50. Тогда, если курс действительно будет 50, обоих экспертов можно действительно считать экспертами, при чем второго эксперта более авторитетным экспертом.
А всякие "может быть", "возможно", "не исключено", "есть предпосылки" и даже "вполне вероятно" (без указания насколько вероятно) - это не "экспертиза"
Victor37
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 11:03

  Квесторе_поверніться написав:
  jurasja написав:
  Квесторе_поверніться написав:Jurasja, на обидві.


Оформил дебетку по вашей ссылке. Подскажите, что мне могли лишнего подключить и как это убрать))) Как я понял, категории кешбека здесь выбирать нельзя, их автоматом дает банк

Тут оферта https://www.forward-bank.com/cards/koko ... _debet.pdf
має бути
Активувати Послугу «SMS-сервіс» Ні
Участь Клієнта у Програмі страхування: Ні
Якщо замість "ні" стоїть "так" то оферту не підписувати...мають переробити.
СМС може бути підключено, його можна потім відключити.
Кешбек це програма Кльована вигода категорії визначає банк наперед на місяць часу.
Не забути про 1000 грн незнижувальний залишок щоб абонка 15 грн не капала.
А Ви як карту будете отримувати?


Карту получил на Дарницкой площади в Киеве. Смс перевел в пуш. Звонил на гарячую линию, они говорят что посмотреть не могут, подключена ли мне страховка или нет :shock: Потом в договоре нашел ее. Все ок, не подключена
Провел 2 траты. 1 в Портере, 2-ю в МакДональдсе. Когда ждать печенек от банка? )))
jurasja
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 12:05

Re: Байки про банки і не тільки....

  jurasja написав:Все ок, не подключена
Провел 2 траты. 1 в Портере, 2-ю в МакДональдсе. Когда ждать печенек от банка? )))

Як тільки проведуться по рахунку так і зразу капнуть...прийде пуш.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 14:13

  Квесторе_поверніться написав:Депо в грн вниз на 4% за півроку.
Депо в валюті біля 1%. :(
https://finclub.net/video-foto/kruglyj-stol-chto-budet-s-depozitami-v-2020-godu-online.html


есть рынок недвиги. он пока ещё востребован. особенно аренда квартир с качественным ремонтом.
квартиры с ремонтом совка - не катируют на рынке или если и катируют, то там доходность максимум 3% годовых.
рынок недвиги - это ежедневная работа, тогда будет доход. а лёжа на диване, то тогда нет смысла этим бизнесом и заниматься. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:17

  Игорь Алексеевич написав:
  Квесторе_поверніться написав:Депо в грн вниз на 4% за півроку.
Депо в валюті біля 1%. :(
https://finclub.net/video-foto/kruglyj-stol-chto-budet-s-depozitami-v-2020-godu-online.html


есть рынок недвиги. он пока ещё востребован. особенно аренда квартир с качественным ремонтом.
квартиры с ремонтом совка - не катируют на рынке или если и катируют, то там доходность максимум 3% годовых.
рынок недвиги - это ежедневная работа, тогда будет доход. а лёжа на диване, то тогда нет смысла этим бизнесом и заниматься. :roll:

Так, є тенденція до росту цього ринку.
Якщо хороша локація і належне житло треба брати...мабуть...для диверсифікації дохідного портфеля.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 17:28

  Игорь Алексеевич написав:рынок недвиги - это ежедневная работа, тогда будет доход. а лёжа на диване, то тогда нет смысла этим бизнесом и заниматься. :roll:

Тю... :(
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 18:20

в этом году 100 пудов депоз.ставки к осени упадут до 10-13% годовых. а значит надо искать др. пути заработка, но без физич.нагрузок.
уже сейчас советую рассматривать рынок недвиги, для дальнейшей сдачи в аренду и хорошего заработка.
если действит. откроется ипот.кредитование и уменьшатся деп.ставки, то недвига тоже взлитит в цене.
а вот потом покупая недвигу осенью процентов на 20% дороже, чем сегодня станет окупаемость намного дольше и не будет манёвра для нормальной цены аренды для арендаторов.
т.е. кто купит недвигу до марта - апреля, то с осени он может сдавать свою недвигу по приемлемым ценам и у него будут постоянные арендаторы.
а те кто купит недвигу дорогую осенью, то ему для заработка надо сдавать её на 10-15% выше рыночной. а иначе ему не выгодно будет, но тогда и недвига будет простаивать пустой по несколько месяцев.
поэтому советую более 70% забирать свои монеты с банков и вкладывать в недвигу. а 30% можно держать на деле для ежедневного буль буль и ням ням. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 18:38

Кто-нибудь следит за происходящим в Китае?
Думаю, что проблема не в вирусе, а в экологии и глобальном потеплении, от последствий которого уже не на шутку перетрухали сильно жадные мира сего. А Китай отличное место для глобального эксперимента, - бо их много, они дисциплинированны, ихняя власть сильна и организованна, в нарушении прав и свобод человека лишний раз никто не упрекнет :mrgreen: урбанистически города тоже подходят, фабрик и заводов, производящих выхлопы достаточно. Интересно сравнить данные СО2 и вредных веществ в воздухе в городах, находящихся до и во время бана.
Коронавирус опасен тем, что вызывает атипичную пневмонию - шансы умереть от него выше у тех, кто поздно обратился к врачу или имеет проблемы с иммунитетом. Он поражает дыхательные пути, пищеварительную и нервную системы, в том числе сердце, а еще печень, почки и глаза.

Признаками инфекции являются респираторные симптомы, лихорадка, кашель, одышка и затрудненное дыхание.

https://apostrophe.ua/article/society/2 ... _111/30555
Т. е. все те же симптомы и динамика, что и при обычном гриппе. Да и последствия могут быть теми же, если своевременно не обратиться к врачу, а заниматься самолечением.

Поэтому, на глобальном уровне могут начать ограничивать неоправданное потребление. Например, VISA, MasterCard и прочие платежные системы могут упразднить кредитные карты, оставив одну самую простую без всяких пряников и плюшек с кредитным лимитом в одномесячной зарплаты той страны, где проживает человек. Т. е. основной посыл - кредитка должна быть не средством шикования, а резервом, который позволит человеку продержаться до следующей зарплаты.

И наоборот, развивать и поощрять дебетовые карты.
Востаннє редагувалось Аlександр в Нед 26 січ, 2020 18:40, всього редагувалось 1 раз.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 18:40

  Игорь Алексеевич написав:в этом году 100 пудов депоз.ставки к осени упадут до 10-13% годовых. а значит надо искать др. пути заработка, но без физич.нагрузок.
уже сейчас советую рассматривать рынок недвиги, для дальнейшей сдачи в аренду и хорошего заработка.
если действит. откроется ипот.кредитование и уменьшатся деп.ставки, то недвига тоже взлитит в цене.
а вот потом покупая недвигу осенью процентов на 20% дороже, чем сегодня станет окупаемость намного дольше и не будет манёвра для нормальной цены аренды для арендаторов.
т.е. кто купит недвигу до марта - апреля, то с осени он может сдавать свою недвигу по приемлемым ценам и у него будут постоянные арендаторы.
а те кто купит недвигу дорогую осенью, то ему для заработка надо сдавать её на 10-15% выше рыночной. а иначе ему не выгодно будет, но тогда и недвига будет простаивать пустой по несколько месяцев.
поэтому советую более 70% забирать свои монеты с банков и вкладывать в недвигу. а 30% можно держать на деле для ежедневного буль буль и ням ням. :P

50% - груша. 50% - кріпта. І на канапі каву пити. :) В смутні часи треба юзати агресивну стратегію примноження капітала... 8)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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