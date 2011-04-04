Додано: Нед 26 січ, 2020 18:38

Коронавирус опасен тем, что вызывает атипичную пневмонию - шансы умереть от него выше у тех, кто поздно обратился к врачу или имеет проблемы с иммунитетом. Он поражает дыхательные пути, пищеварительную и нервную системы, в том числе сердце, а еще печень, почки и глаза.



Признаками инфекции являются респираторные симптомы, лихорадка, кашель, одышка и затрудненное дыхание.

Кто-нибудь следит за происходящим в Китае?Думаю, что проблема не в вирусе, а в экологии и глобальном потеплении, от последствий которого уже не на шутку перетрухали сильно жадные мира сего. А Китай отличное место для глобального эксперимента, - бо их много, они дисциплинированны, ихняя власть сильна и организованна, в нарушении прав и свобод человека лишний раз никто не упрекнетурбанистически города тоже подходят, фабрик и заводов, производящих выхлопы достаточно. Интересно сравнить данные СО2 и вредных веществ в воздухе в городах, находящихся до и во время бана.Т. е. все те же симптомы и динамика, что и при обычном гриппе. Да и последствия могут быть теми же, если своевременно не обратиться к врачу, а заниматься самолечением.Поэтому, на глобальном уровне могут начать ограничивать неоправданное потребление. Например, VISA, MasterCard и прочие платежные системы могут упразднить кредитные карты, оставив одну самую простую без всяких пряников и плюшек с кредитным лимитом в одномесячной зарплаты той страны, где проживает человек. Т. е. основной посыл - кредитка должна быть не средством шикования, а резервом, который позволит человеку продержаться до следующей зарплаты.И наоборот, развивать и поощрять дебетовые карты.