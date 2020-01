Додано: Нед 26 січ, 2020 23:57

Если нет возможностей и желания увеличить гарантированную сумму до 600 000 - 800 000 грн., то тогда пускай меняют очередность выплат



После выплат вкладчикам 200- следуют выплаты вкладчикам 200+, затем физлицам-предпринимателям, юрикам и лишь потом фонду вместе с набежавшими процентами минфину. Бо, как показывает практика, фонд абсолютно не заинтересован в расчетах с максимальным кол-вом вкладчиков. Достаточно всего лишь рассчитаться с вкладчиками 200-, а далее можно врубить распил и дерибан балансового имущества банка, попутно выплачивая проценты по кредитам минфина. Т. е. для расчетов с вкладчиками 200-, минфин предоставляет фонду условный 1 ярд гривен под 12% годовых. И пока фонд его не вернет + набежавшие проценты, расчетов с вкладчиками 200+ не будет.

"Мы готовы "прыгнуть" до 600-800 тысяч грн. Однако, та задолженность перед Минфином, которая у нас есть, сделать этого нам не дает. Как только вы услышите, что вопрос реструктуризации долга ФГВФЛ перед Минфином решен, ожидайте увеличения максимальной суммы гарантирования банковских вкладов до заявленного нами уровня", — сказал он.



Сам вопрос реструктуризации долга ФГВФЛ перед Минфином, по его словам, уже решается, но прогнозировать, когда будет результат, Андрей Оленчик не берется.



"Это может быть через месяц, а может быть и через год", — сказал он.



Пока что Андрей Оленчик советует раскладывать деньги по разным банкам.



Напомним, ФГВФЛ в 2014 году для того, чтобы справиться с последствиями "банкопада" одолжил у Минфина и НБУ средства под 9,99-12,5%.



На сегодня ФГВФЛ уже погасил 15 млрд грн кредитов Минфина. Еще около 11 млрд грн — уплаченные проценты , из которых 5,5 млрд грн направлено в бюджет как проценты по векселям Фонда.



Остаток долга ФГВФЛ перед Министерством финансов сегодня — около 50 млрд грн. С начисленными процентами — 117 млрд грн.



На то, чтобы погасить такой долг перед Минфином без реструктуризации, по подсчетам ФГВФЛ, понадобится 13,5 лет.

Это означает, что у вкладчиков 200+ и юриков забрали 26 млрд грн, из которых 11 млрд грн - прямой грабеж государством в виде процентов. Если нет возможностей и желания увеличить гарантированную сумму до 600 000 - 800 000 грн., то тогда пускай меняют очередность выплатПосле выплат вкладчикам 200- следуют выплаты вкладчикам 200+, затем физлицам-предпринимателям, юрикам и лишь потом фонду вместе с набежавшими процентами минфину. Бо, как показывает практика, фонд абсолютно не заинтересован в расчетах с максимальным кол-вом вкладчиков. Достаточно всего лишь рассчитаться с вкладчиками 200-, а далее можно врубить распил и дерибан балансового имущества банка, попутно выплачивая проценты по кредитам минфина. Т. е. для расчетов с вкладчиками 200-, минфин предоставляет фонду условный 1 ярд гривен под 12% годовых. И пока фонд его не вернет + набежавшие проценты, расчетов с вкладчиками 200+ не будет.Это означает, что у вкладчиков 200+ и юриков забрали 26 млрд грн, из которых 11 млрд грн - прямой грабеж государством в виде процентов.

Якщо підняти Фонд 2х..3х, то сума депо виросте в системі, і банки теж збільшать страхові суми. А так "очистка системи" в дії, справа Лєри жива. Якщо підняти Фонд 2х..3х, то сума депо виросте в системі, і банки теж збільшать страхові суми. А так "очистка системи" в дії, справа Лєри жива.

