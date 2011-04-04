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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 727728729730
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 22:28

Нові правила фінмоніторингу: За що банки будуть блокувати рахунки і доносити на клієнтів

КХ першим за крипту від-фін-монять у всі дзюрки! :mrgreen:

https://minfin.com.ua/ua/2020/01/24/40515396/
+50грн !
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 23:57

  Аlександр написав:
  flyman написав:
  Вкладчик1234 написав:Кстати, а что там с анти-кролячим законопроектом? Кто-то следит за развитием событий?

так само як і з Фондом грабування на 100Keuro (йдем до Эвропи)

Если нет возможностей и желания увеличить гарантированную сумму до 600 000 - 800 000 грн., то тогда пускай меняют очередность выплат

После выплат вкладчикам 200- следуют выплаты вкладчикам 200+, затем физлицам-предпринимателям, юрикам и лишь потом фонду вместе с набежавшими процентами минфину. Бо, как показывает практика, фонд абсолютно не заинтересован в расчетах с максимальным кол-вом вкладчиков. Достаточно всего лишь рассчитаться с вкладчиками 200-, а далее можно врубить распил и дерибан балансового имущества банка, попутно выплачивая проценты по кредитам минфина. Т. е. для расчетов с вкладчиками 200-, минфин предоставляет фонду условный 1 ярд гривен под 12% годовых. И пока фонд его не вернет + набежавшие проценты, расчетов с вкладчиками 200+ не будет.
"Мы готовы "прыгнуть" до 600-800 тысяч грн. Однако, та задолженность перед Минфином, которая у нас есть, сделать этого нам не дает. Как только вы услышите, что вопрос реструктуризации долга ФГВФЛ перед Минфином решен, ожидайте увеличения максимальной суммы гарантирования банковских вкладов до заявленного нами уровня", — сказал он.

Сам вопрос реструктуризации долга ФГВФЛ перед Минфином, по его словам, уже решается, но прогнозировать, когда будет результат, Андрей Оленчик не берется.

"Это может быть через месяц, а может быть и через год", — сказал он.

Пока что Андрей Оленчик советует раскладывать деньги по разным банкам.

Напомним, ФГВФЛ в 2014 году для того, чтобы справиться с последствиями "банкопада" одолжил у Минфина и НБУ средства под 9,99-12,5%.

На сегодня ФГВФЛ уже погасил 15 млрд грн кредитов Минфина. Еще около 11 млрд грн — уплаченные проценты, из которых 5,5 млрд грн направлено в бюджет как проценты по векселям Фонда.

Остаток долга ФГВФЛ перед Министерством финансов сегодня — около 50 млрд грн. С начисленными процентами — 117 млрд грн.

На то, чтобы погасить такой долг перед Минфином без реструктуризации, по подсчетам ФГВФЛ, понадобится 13,5 лет.

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... ma-361829/
Это означает, что у вкладчиков 200+ и юриков забрали 26 млрд грн, из которых 11 млрд грн - прямой грабеж государством в виде процентов.

Якщо підняти Фонд 2х..3х, то сума депо виросте в системі, і банки теж збільшать страхові суми. А так "очистка системи" в дії, справа Лєри жива.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 12:25

  Игорь Алексеевич написав:в этом году 100 пудов депоз.ставки к осени упадут до 10-13% годовых. а значит надо искать др. пути заработка, но без физич.нагрузок.

Верочтность такого падения есть, особенно если завтра буду куплены 7милетние ОВГЗ. Но вероятность эта уже точно не 100%
  Игорь Алексеевич написав:уже сейчас советую рассматривать рынок недвиги, для дальнейшей сдачи в аренду и хорошего заработка.
если действит. откроется ипот.кредитование и уменьшатся деп.ставки, то недвига тоже взлитит в цене.
а вот потом покупая недвигу осенью процентов на 20% дороже, чем сегодня станет окупаемость намного дольше и не будет манёвра для нормальной цены аренды для арендаторов.
т.е. кто купит недвигу до марта - апреля, то с осени он может сдавать свою недвигу по приемлемым ценам и у него будут постоянные арендаторы.
а те кто купит недвигу дорогую осенью, то ему для заработка надо сдавать её на 10-15% выше рыночной. а иначе ему не выгодно будет, но тогда и недвига будет простаивать пустой по несколько месяцев.
поэтому советую более 70% забирать свои монеты с банков и вкладывать в недвигу. а 30% можно держать на деле для ежедневного буль буль и ням ням. :P

Вы советуете как спастись от падения доходности депозитов? Вложив средства, размещенные на депозитах произойдет еще большее подение доходности, т.к. даже если ставки упадут до 13%, то недвижимость, такую доходность, как правило, не приносит. Говоря о альтернативе в виде недвижимости, стоит отметить, что есть ряд существенных минусов, т.к. управление этим активом требует намного больших затрат времени и сил (по сравнению со счетом в банке), ликвидность этого актива очень низкая. Стоит ли вкладывать 70% сбережений в низколиквидный актив, который может показать рост, а может и не показать ("покращення" в виде кредитования уже много лет обещают). С какой то вероятностью долгосрочность падения ставок можно будет предсказать по успешности продаж долгосрочных гособлигаций на следующих торгах, тогда и посмотрим, вертят ли инвесторы в стабильную гривну на длительный период.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:25

Альянс банк завтра снижает ставки.

По гривне будет -1,5% снижение.

Сегодня открыл столб на 450 дней с пополнением под 17% с ежемесячной выплатой.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:50

НБУ дав добро: Rozetka надаватиме платіжні послуги

27 січня Національний банк погодив умови і порядок діяльності нового оператора послуг платіжної інфраструктури — компанії Уапром. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Уапром буде надавати послуги з технологічного супроводу переказу коштів з використанням платіжних карток, систем дистанційного банківського обслуговування (інтернет-банкінг)

Обслуговуватиме операції з електронними грошима

Надаватиме супутні послуги інформаційного та технологічного характеру.
https://minfin.com.ua/ua/2020/01/27/40563921/
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 16:12

  zzzzzz написав:Альянс банк завтра снижает ставки.

По гривне будет -1,5% снижение.

Сегодня открыл столб на 450 дней с пополнением под 17% с ежемесячной выплатой.

В приложении уже поменяли на 15,5(((
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