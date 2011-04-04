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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 727728729730
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 12:25

  Игорь Алексеевич написав:в этом году 100 пудов депоз.ставки к осени упадут до 10-13% годовых. а значит надо искать др. пути заработка, но без физич.нагрузок.

Верочтность такого падения есть, особенно если завтра буду куплены 7милетние ОВГЗ. Но вероятность эта уже точно не 100%
  Игорь Алексеевич написав:уже сейчас советую рассматривать рынок недвиги, для дальнейшей сдачи в аренду и хорошего заработка.
если действит. откроется ипот.кредитование и уменьшатся деп.ставки, то недвига тоже взлитит в цене.
а вот потом покупая недвигу осенью процентов на 20% дороже, чем сегодня станет окупаемость намного дольше и не будет манёвра для нормальной цены аренды для арендаторов.
т.е. кто купит недвигу до марта - апреля, то с осени он может сдавать свою недвигу по приемлемым ценам и у него будут постоянные арендаторы.
а те кто купит недвигу дорогую осенью, то ему для заработка надо сдавать её на 10-15% выше рыночной. а иначе ему не выгодно будет, но тогда и недвига будет простаивать пустой по несколько месяцев.
поэтому советую более 70% забирать свои монеты с банков и вкладывать в недвигу. а 30% можно держать на деле для ежедневного буль буль и ням ням. :P

Вы советуете как спастись от падения доходности депозитов? Вложив средства, размещенные на депозитах произойдет еще большее подение доходности, т.к. даже если ставки упадут до 13%, то недвижимость, такую доходность, как правило, не приносит. Говоря о альтернативе в виде недвижимости, стоит отметить, что есть ряд существенных минусов, т.к. управление этим активом требует намного больших затрат времени и сил (по сравнению со счетом в банке), ликвидность этого актива очень низкая. Стоит ли вкладывать 70% сбережений в низколиквидный актив, который может показать рост, а может и не показать ("покращення" в виде кредитования уже много лет обещают). С какой то вероятностью долгосрочность падения ставок можно будет предсказать по успешности продаж долгосрочных гособлигаций на следующих торгах, тогда и посмотрим, вертят ли инвесторы в стабильную гривну на длительный период.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:25

Альянс банк завтра снижает ставки.

По гривне будет -1,5% снижение.

Сегодня открыл столб на 450 дней с пополнением под 17% с ежемесячной выплатой.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:50

НБУ дав добро: Rozetka надаватиме платіжні послуги

27 січня Національний банк погодив умови і порядок діяльності нового оператора послуг платіжної інфраструктури — компанії Уапром. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Уапром буде надавати послуги з технологічного супроводу переказу коштів з використанням платіжних карток, систем дистанційного банківського обслуговування (інтернет-банкінг)

Обслуговуватиме операції з електронними грошима

Надаватиме супутні послуги інформаційного та технологічного характеру.
https://minfin.com.ua/ua/2020/01/27/40563921/
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 16:12

  zzzzzz написав:Альянс банк завтра снижает ставки.

По гривне будет -1,5% снижение.

Сегодня открыл столб на 450 дней с пополнением под 17% с ежемесячной выплатой.

В приложении уже поменяли на 15,5(((
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 16:45

  SAndriy1 написав:
  zzzzzz написав:Альянс банк завтра снижает ставки.

По гривне будет -1,5% снижение.

Сегодня открыл столб на 450 дней с пополнением под 17% с ежемесячной выплатой.

В приложении уже поменяли на 15,5(((

Відновили взад 17%.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Пон 27 січ, 2020 17:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 16:46

Коминбанк с сегодняшнего дня повысил ставки в валюте.
Депо в долларах на год с выплатой в конце 5,0% + до конца месяца по скреч-карте ещё минимум +0,5%.

Повышение минималки потянуло рост цен. Тренд по курсу доллара развернулся. Думаю, что НБУ оставит ставку без изменений (хотя нужно даже повышать).

Думаю (надеюсь :roll: ), что тренд на снижение депоставок выдохся. Дальше или топтание на месте или даже возможен небольшой рост.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 16:47

  zzzzzz написав:Альянс банк завтра снижает ставки.

По гривне будет -1,5% снижение.

Сегодня открыл столб на 450 дней с пополнением под 17% с ежемесячной выплатой.

Фух, я також встиг. А чи нема у Вас аркушика зі ставками, там де видно, з якого числа грудня дійсні сьогоднішні?
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:01

  SAndriy1 написав:
  zzzzzz написав:Альянс банк завтра снижает ставки.

По гривне будет -1,5% снижение.

Сегодня открыл столб на 450 дней с пополнением под 17% с ежемесячной выплатой.

В приложении уже поменяли на 15,5(((

Вже відновили взад до 17%, обіцяють до 00-00, 28.01.20 можливість стовбитися.
Всі в Сосіс банку. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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