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Игорь Алексеевич написав:в этом году 100 пудов депоз.ставки к осени упадут до 10-13% годовых. а значит надо искать др. пути заработка, но без физич.нагрузок.
Верочтность такого падения есть, особенно если завтра буду куплены 7милетние ОВГЗ. Но вероятность эта уже точно не 100%
Игорь Алексеевич написав:уже сейчас советую рассматривать рынок недвиги, для дальнейшей сдачи в аренду и хорошего заработка. если действит. откроется ипот.кредитование и уменьшатся деп.ставки, то недвига тоже взлитит в цене. а вот потом покупая недвигу осенью процентов на 20% дороже, чем сегодня станет окупаемость намного дольше и не будет манёвра для нормальной цены аренды для арендаторов. т.е. кто купит недвигу до марта - апреля, то с осени он может сдавать свою недвигу по приемлемым ценам и у него будут постоянные арендаторы. а те кто купит недвигу дорогую осенью, то ему для заработка надо сдавать её на 10-15% выше рыночной. а иначе ему не выгодно будет, но тогда и недвига будет простаивать пустой по несколько месяцев. поэтому советую более 70% забирать свои монеты с банков и вкладывать в недвигу. а 30% можно держать на деле для ежедневного буль буль и ням ням.
Вы советуете как спастись от падения доходности депозитов? Вложив средства, размещенные на депозитах произойдет еще большее подение доходности, т.к. даже если ставки упадут до 13%, то недвижимость, такую доходность, как правило, не приносит. Говоря о альтернативе в виде недвижимости, стоит отметить, что есть ряд существенных минусов, т.к. управление этим активом требует намного больших затрат времени и сил (по сравнению со счетом в банке), ликвидность этого актива очень низкая. Стоит ли вкладывать 70% сбережений в низколиквидный актив, который может показать рост, а может и не показать ("покращення" в виде кредитования уже много лет обещают). С какой то вероятностью долгосрочность падения ставок можно будет предсказать по успешности продаж долгосрочных гособлигаций на следующих торгах, тогда и посмотрим, вертят ли инвесторы в стабильную гривну на длительный период.
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Сегодня открыл столб на 450 дней с пополнением под 17% с ежемесячной выплатой.
Фух, я також встиг. А чи нема у Вас аркушика зі ставками, там де видно, з якого числа грудня дійсні сьогоднішні?
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Сегодня открыл столб на 450 дней с пополнением под 17% с ежемесячной выплатой.
В приложении уже поменяли на 15,5(((
Вже відновили взад до 17%, обіцяють до 00-00, 28.01.20 можливість стовбитися. Всі в Сосіс банку.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Визнано такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 17 лютого 2005 року № 54 «Про внесення змін до Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України».
Змінами передбачено використання нового виду реєстратора розрахункових операцій — програмного, а також створення під час здійснення валютно-обмінних операцій електронних розрахункових документів, які матимуть таку ж форму та зміст як і їх паперові аналоги.
Також змінено порядок проведення валютно-обмінних операцій. Зокрема, скасовано необхідність проставляти на розрахункових документах РРО такі реквізити, як підписи касира і клієнта, відбиток штампа.