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Игорь Алексеевич написав:в этом году 100 пудов депоз.ставки к осени упадут до 10-13% годовых. а значит надо искать др. пути заработка, но без физич.нагрузок.
Верочтность такого падения есть, особенно если завтра буду куплены 7милетние ОВГЗ. Но вероятность эта уже точно не 100%
Игорь Алексеевич написав:уже сейчас советую рассматривать рынок недвиги, для дальнейшей сдачи в аренду и хорошего заработка. если действит. откроется ипот.кредитование и уменьшатся деп.ставки, то недвига тоже взлитит в цене. а вот потом покупая недвигу осенью процентов на 20% дороже, чем сегодня станет окупаемость намного дольше и не будет манёвра для нормальной цены аренды для арендаторов. т.е. кто купит недвигу до марта - апреля, то с осени он может сдавать свою недвигу по приемлемым ценам и у него будут постоянные арендаторы. а те кто купит недвигу дорогую осенью, то ему для заработка надо сдавать её на 10-15% выше рыночной. а иначе ему не выгодно будет, но тогда и недвига будет простаивать пустой по несколько месяцев. поэтому советую более 70% забирать свои монеты с банков и вкладывать в недвигу. а 30% можно держать на деле для ежедневного буль буль и ням ням.
Вы советуете как спастись от падения доходности депозитов? Вложив средства, размещенные на депозитах произойдет еще большее подение доходности, т.к. даже если ставки упадут до 13%, то недвижимость, такую доходность, как правило, не приносит. Говоря о альтернативе в виде недвижимости, стоит отметить, что есть ряд существенных минусов, т.к. управление этим активом требует намного больших затрат времени и сил (по сравнению со счетом в банке), ликвидность этого актива очень низкая. Стоит ли вкладывать 70% сбережений в низколиквидный актив, который может показать рост, а может и не показать ("покращення" в виде кредитования уже много лет обещают). С какой то вероятностью долгосрочность падения ставок можно будет предсказать по успешности продаж долгосрочных гособлигаций на следующих торгах, тогда и посмотрим, вертят ли инвесторы в стабильную гривну на длительный период.
ещё в ноябре 19г. рассматривал о продаже нескольких обьектов неж.недвиги. но, после повышения аренды с 01.20г. (старые арендаторы даже не торговались) и снижения депозитных ставок, то недвига сразу стала более выгодней. а еще в добавок, что ставочки к концу года упадут, то тем более недвига станет более прибыльней, чем депозиты в банках. я уже давно занимаюсь арендой ком. недвиги и не раз замечал, чем меньше ставки в банках, тем активней арендаторы интересуются недвигой и стоимость аренды моментально идёт вверх.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Це що ж діється...сироватка від віруса буде лише через рік. Всі під Богом ходимо.
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Доброго дня. 26.01.20 провів перевірочний платіж у системі Ощад24/7 на картковий рахунок у Форвард банку КОКО (у Ощаді "на IBAN з карткового рахунку"). Гроші зразу були списані з карткового рахунку в Ощадбанку. На теперішній час гроші не зараховані на рахунок у Форвард банку. Паралельно був платіж за тими ж реквізитами у системі Приват24, пройшов миттєво. Я, так розумію, розбиратися потрібно з Форвард банком?