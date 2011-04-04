Листика нет. По памяти помню что вчерашние ставки были введены в действие с 26.12.2019
С сегодня 28.01.2020 уже новые на сайте
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 28 січ, 2020 08:59
Листика нет. По памяти помню что вчерашние ставки были введены в действие с 26.12.2019
С сегодня 28.01.2020 уже новые на сайте
Живите своим умом!
Додано: Вів 28 січ, 2020 12:15
Re: Байки про банки і не тільки....
Це якраз те, чого й треба було. Дякую.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Вів 28 січ, 2020 13:18
Re: Байки про банки і не тільки....
після перегляду облікової ставки в кінці місяця очікується і далі похід в долини.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 28 січ, 2020 13:25
ещё в ноябре 19г. рассматривал о продаже нескольких обьектов неж.недвиги. но, после повышения аренды с 01.20г. (старые арендаторы даже не торговались) и снижения депозитных ставок, то недвига сразу стала более выгодней. а еще в добавок, что ставочки к концу года упадут, то тем более недвига станет более прибыльней, чем депозиты в банках.
я уже давно занимаюсь арендой ком. недвиги и не раз замечал, чем меньше ставки в банках, тем активней арендаторы интересуются недвигой и стоимость аренды моментально идёт вверх.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Вів 28 січ, 2020 14:51
Re: Байки про банки і не тільки....
Индекс страха: финансовые рынки в панике из-за коронавируса. Украину ждут проблемы
Додано: Вів 28 січ, 2020 15:57
Це що ж діється...сироватка від віруса буде лише через рік.
Всі під Богом ходимо.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 28 січ, 2020 17:23
Re: Байки про банки і не тільки....
Доброго дня. 26.01.20 провів перевірочний платіж у системі Ощад24/7 на картковий рахунок у Форвард банку КОКО (у Ощаді "на IBAN з карткового рахунку"). Гроші зразу були списані з карткового рахунку в Ощадбанку. На теперішній час гроші не зараховані на рахунок у Форвард банку. Паралельно був платіж за тими ж реквізитами у системі Приват24, пройшов миттєво. Я, так розумію, розбиратися потрібно з Форвард банком?
Додано: Вів 28 січ, 2020 19:24
АТ "КІБ"
Для тих хто не знав чи забув
АТ "КІБ" - 31 січня 2020 р. останній день акції по депо «Максимальний дохід»
Нові ставки з 27.01.2020
Не на правах реклами Далі самі...
Додано: Вів 28 січ, 2020 20:44
ВАжко розібратись.
Який максимальний гарантований %?
Виплата в кінці?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 28 січ, 2020 20:55
Долг для Украины подорожает. "В целом на рынках достаточно пессимистические настроения, инвесторы выходят из активов развивающихся стран, в том числе, из украинских евробондов, – говорит Сивач из ICU.
зле
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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