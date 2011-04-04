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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 729730731732>
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 08:59

  kreuz написав:
  zzzzzz написав:Альянс банк завтра снижает ставки.

По гривне будет -1,5% снижение.

Сегодня открыл столб на 450 дней с пополнением под 17% с ежемесячной выплатой.

Фух, я також встиг. А чи нема у Вас аркушика зі ставками, там де видно, з якого числа грудня дійсні сьогоднішні?


Листика нет. По памяти помню что вчерашние ставки были введены в действие с 26.12.2019
С сегодня 28.01.2020 уже новые на сайте
https://bankalliance.ua/ru/interest_rates
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 12:15

Re: Байки про банки і не тільки....

Це якраз те, чого й треба було. Дякую.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:18

Re: Байки про банки і не тільки....

  zzzzzz написав:С сегодня 28.01.2020 уже новые на сайте

після перегляду облікової ставки в кінці місяця очікується і далі похід в долини.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:25

  pret написав:
  Игорь Алексеевич написав:в этом году 100 пудов депоз.ставки к осени упадут до 10-13% годовых. а значит надо искать др. пути заработка, но без физич.нагрузок.

Верочтность такого падения есть, особенно если завтра буду куплены 7милетние ОВГЗ. Но вероятность эта уже точно не 100%
  Игорь Алексеевич написав:уже сейчас советую рассматривать рынок недвиги, для дальнейшей сдачи в аренду и хорошего заработка.
если действит. откроется ипот.кредитование и уменьшатся деп.ставки, то недвига тоже взлитит в цене.
а вот потом покупая недвигу осенью процентов на 20% дороже, чем сегодня станет окупаемость намного дольше и не будет манёвра для нормальной цены аренды для арендаторов.
т.е. кто купит недвигу до марта - апреля, то с осени он может сдавать свою недвигу по приемлемым ценам и у него будут постоянные арендаторы.
а те кто купит недвигу дорогую осенью, то ему для заработка надо сдавать её на 10-15% выше рыночной. а иначе ему не выгодно будет, но тогда и недвига будет простаивать пустой по несколько месяцев.
поэтому советую более 70% забирать свои монеты с банков и вкладывать в недвигу. а 30% можно держать на деле для ежедневного буль буль и ням ням. :P

Вы советуете как спастись от падения доходности депозитов? Вложив средства, размещенные на депозитах произойдет еще большее подение доходности, т.к. даже если ставки упадут до 13%, то недвижимость, такую доходность, как правило, не приносит. Говоря о альтернативе в виде недвижимости, стоит отметить, что есть ряд существенных минусов, т.к. управление этим активом требует намного больших затрат времени и сил (по сравнению со счетом в банке), ликвидность этого актива очень низкая. Стоит ли вкладывать 70% сбережений в низколиквидный актив, который может показать рост, а может и не показать ("покращення" в виде кредитования уже много лет обещают). С какой то вероятностью долгосрочность падения ставок можно будет предсказать по успешности продаж долгосрочных гособлигаций на следующих торгах, тогда и посмотрим, вертят ли инвесторы в стабильную гривну на длительный период.


ещё в ноябре 19г. рассматривал о продаже нескольких обьектов неж.недвиги. но, после повышения аренды с 01.20г. (старые арендаторы даже не торговались) и снижения депозитных ставок, то недвига сразу стала более выгодней. а еще в добавок, что ставочки к концу года упадут, то тем более недвига станет более прибыльней, чем депозиты в банках.
я уже давно занимаюсь арендой ком. недвиги и не раз замечал, чем меньше ставки в банках, тем активней арендаторы интересуются недвигой и стоимость аренды моментально идёт вверх. :lol:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:51

Re: Байки про банки і не тільки....

Индекс страха: финансовые рынки в панике из-за коронавируса. Украину ждут проблемы
https://finance.liga.net/ekonomika/arti ... t-problemy
V2
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 15:57

  V2 написав:Индекс страха: финансовые рынки в панике из-за коронавируса. Украину ждут проблемы
https://finance.liga.net/ekonomika/arti ... t-problemy

Це що ж діється...сироватка від віруса буде лише через рік. :shock:
Всі під Богом ходимо.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 17:23

Re: Байки про банки і не тільки....

Доброго дня. 26.01.20 провів перевірочний платіж у системі Ощад24/7 на картковий рахунок у Форвард банку КОКО (у Ощаді "на IBAN з карткового рахунку"). Гроші зразу були списані з карткового рахунку в Ощадбанку. На теперішній час гроші не зараховані на рахунок у Форвард банку. Паралельно був платіж за тими ж реквізитами у системі Приват24, пройшов миттєво. Я, так розумію, розбиратися потрібно з Форвард банком?
VASH
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 19:24

АТ "КІБ"

Для тих хто не знав чи забув
АТ "КІБ" - 31 січня 2020 р. останній день акції по депо «Максимальний дохід»
:arrow: https://cib.com.ua/uk/services/private/deposits
Нові ставки з 27.01.2020 :arrow: https://cib.com.ua/sites/cib/var/public ... 202020.pdf
Не на правах реклами :wink: Далі самі... 8)
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 20:44

  ТИХИЙ написав:Для тих хто не знав чи забув
АТ "КІБ" - 31 січня 2020 р. останній день акції по депо «Максимальний дохід»
:arrow: https://cib.com.ua/uk/services/private/deposits
Нові ставки з 27.01.2020 :arrow: https://cib.com.ua/sites/cib/var/public ... 202020.pdf
Не на правах реклами :wink: Далі самі... 8)

ВАжко розібратись.
Який максимальний гарантований %?
Виплата в кінці?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 20:55

  V2 написав:Индекс страха: финансовые рынки в панике из-за коронавируса. Украину ждут проблемы
https://finance.liga.net/ekonomika/arti ... t-problemy


Долг для Украины подорожает. "В целом на рынках достаточно пессимистические настроения, инвесторы выходят из активов развивающихся стран, в том числе, из украинских евробондов, – говорит Сивач из ICU.

зле
+50грн !
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