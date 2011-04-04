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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 729730731732
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 21:04

  Квесторе_поверніться написав:
  ТИХИЙ написав:Для тих хто не знав чи забув
АТ "КІБ" - 31 січня 2020 р. останній день акції по депо «Максимальний дохід»
:arrow: https://cib.com.ua/uk/services/private/deposits
Нові ставки з 27.01.2020 :arrow: https://cib.com.ua/sites/cib/var/public ... 202020.pdf
Не на правах реклами :wink: Далі самі... 8)

ВАжко розібратись.
Який максимальний гарантований %?
Виплата в кінці?

В $ відкрив на рік, з виплатою в кінці (витягнув мінімум +0,5%) :|
Мій №2 -//- +0,75%
ИМХО в гривні можна з помісячною виплатою (на хліб з маслом) т.я. 0,25%, по мені, несуттєво.
ТИХИЙ
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