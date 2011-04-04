Квесторе_поверніться написав: ТИХИЙ написав:Для тих хто не знав чи забувАТ "КІБ" - 31 січня 2020 р. останній день акції по депо «Максимальний дохід» https://cib.com.ua/uk/services/private/depositsНові ставки з 27.01.2020 https://cib.com.ua/sites/cib/var/public ... 202020.pdfНе на правах реклами Далі самі... ВАжко розібратись.Який максимальний гарантований %?Виплата в кінці?
ТИХИЙ написав:Для тих хто не знав чи забувАТ "КІБ" - 31 січня 2020 р. останній день акції по депо «Максимальний дохід» https://cib.com.ua/uk/services/private/depositsНові ставки з 27.01.2020 https://cib.com.ua/sites/cib/var/public ... 202020.pdfНе на правах реклами Далі самі...