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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 729730731732
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 21:04

  Квесторе_поверніться написав:
  ТИХИЙ написав:Для тих хто не знав чи забув
АТ "КІБ" - 31 січня 2020 р. останній день акції по депо «Максимальний дохід»
:arrow: https://cib.com.ua/uk/services/private/deposits
Нові ставки з 27.01.2020 :arrow: https://cib.com.ua/sites/cib/var/public ... 202020.pdf
Не на правах реклами :wink: Далі самі... 8)

ВАжко розібратись.
Який максимальний гарантований %?
Виплата в кінці?

В $ відкрив на рік, з виплатою в кінці (витягнув мінімум +0,5%) :|
Мій №2 -//- +0,75%
ИМХО в гривні можна з помісячною виплатою (на хліб з маслом) т.я. 0,25%, по мені, несуттєво.
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:08

О "пирамиде ОВГЗ" (и вообще пирамиде долгов) говорят не только у нас:

Проводят ли центральные банки «схему Понци»?
Автор: BOB STOKES

В это верит руководитель инвестиционного отдела Guggenheim Partners.

Скотт Майнерд дал интервью Bloomberg на недавнем Давосе-2020.

Вот выдержка из статьи 21 января:

У Скотта Минерда есть сообщение для его товарищей в Давосе, которые аплодируют растущим рынкам: все не так хорошо, как кажется.

Глава инвестиционного отдела Guggenheim Partners сравнил инфляцию цен на активы, вызванную политикой центральных банков в отношении свободных денег, с «схемой Понци», которая в конечном итоге должна рухнуть.

«Мы достигнем переломного момента, когда инвесторы осознают растущую волну дефолтов и понижений», - написал он в письме на заседании Всемирного экономического форума. «Сроки трудно предсказать, но это очень напоминает мне подготовку к рецессии 2001 и 2002 годов» ...

Минерд сослался на растущие дефолты, несмотря на рост в более рискованных активах, и повторил предупреждение о том, что облигации с рейтингом BBB рискуют еще более быть пониженными. Он сказал, что этот тип долга подвержен большему риску ухудшения, чем в 2007 году.

Энн Уолш, глава Guggenheim's fixed-income, сказала в интервью, что 15% экономики США уже находятся в рецессии. Она сказала, что усилия Федерального резерва по накачке ликвидности на рынки создали "зомби-компании", которые могут ощутить отток капитала, поскольку полезность этих денег продолжает уменьшаться, сказала она.

По ее словам, чем дольше будет работать этот рынок, тем тяжелее будет падение.

https://ewitranslate.livejournal.com/1332530.html
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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  #<1 ... 729730731732
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