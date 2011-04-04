Проводят ли центральные банки «схему Понци»?

Автор: BOB STOKES



В это верит руководитель инвестиционного отдела Guggenheim Partners.



Скотт Майнерд дал интервью Bloomberg на недавнем Давосе-2020.



Вот выдержка из статьи 21 января:



У Скотта Минерда есть сообщение для его товарищей в Давосе, которые аплодируют растущим рынкам: все не так хорошо, как кажется.



Глава инвестиционного отдела Guggenheim Partners сравнил инфляцию цен на активы, вызванную политикой центральных банков в отношении свободных денег, с «схемой Понци», которая в конечном итоге должна рухнуть.



«Мы достигнем переломного момента, когда инвесторы осознают растущую волну дефолтов и понижений», - написал он в письме на заседании Всемирного экономического форума. «Сроки трудно предсказать, но это очень напоминает мне подготовку к рецессии 2001 и 2002 годов» ...



Минерд сослался на растущие дефолты, несмотря на рост в более рискованных активах, и повторил предупреждение о том, что облигации с рейтингом BBB рискуют еще более быть пониженными. Он сказал, что этот тип долга подвержен большему риску ухудшения, чем в 2007 году.



Энн Уолш, глава Guggenheim's fixed-income, сказала в интервью, что 15% экономики США уже находятся в рецессии. Она сказала, что усилия Федерального резерва по накачке ликвидности на рынки создали "зомби-компании", которые могут ощутить отток капитала, поскольку полезность этих денег продолжает уменьшаться, сказала она.



По ее словам, чем дольше будет работать этот рынок, тем тяжелее будет падение.