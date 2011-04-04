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О "пирамиде ОВГЗ" (и вообще пирамиде долгов) говорят не только у нас:
Проводят ли центральные банки «схему Понци»?
Автор: BOB STOKES
В это верит руководитель инвестиционного отдела Guggenheim Partners.
Скотт Майнерд дал интервью Bloomberg на недавнем Давосе-2020.
Вот выдержка из статьи 21 января:
У Скотта Минерда есть сообщение для его товарищей в Давосе, которые аплодируют растущим рынкам: все не так хорошо, как кажется.
Глава инвестиционного отдела Guggenheim Partners сравнил инфляцию цен на активы, вызванную политикой центральных банков в отношении свободных денег, с «схемой Понци», которая в конечном итоге должна рухнуть.
«Мы достигнем переломного момента, когда инвесторы осознают растущую волну дефолтов и понижений», - написал он в письме на заседании Всемирного экономического форума. «Сроки трудно предсказать, но это очень напоминает мне подготовку к рецессии 2001 и 2002 годов» ...
Минерд сослался на растущие дефолты, несмотря на рост в более рискованных активах, и повторил предупреждение о том, что облигации с рейтингом BBB рискуют еще более быть пониженными. Он сказал, что этот тип долга подвержен большему риску ухудшения, чем в 2007 году.
Энн Уолш, глава Guggenheim's fixed-income, сказала в интервью, что 15% экономики США уже находятся в рецессии. Она сказала, что усилия Федерального резерва по накачке ликвидности на рынки создали "зомби-компании", которые могут ощутить отток капитала, поскольку полезность этих денег продолжает уменьшаться, сказала она.
По ее словам, чем дольше будет работать этот рынок, тем тяжелее будет падение.
Министерство финансов на аукционе 28 января привлекло в бюджет 6,29 млрд грн от продажи облигаций внутреннего государственного займа. В частности, были выпущены бумаги со сроком обращения 7 лет, ставка доходности по которым составила 9,79% годовых.
До этого Минфин выпускал ОВГЗ с таким длительным сроком обращения более пяти лет назад, в 2014 году.
Ставка тогда была на уровне 15,5%, то есть, сейчас доходность снизили на 571 базисный пункт.
Как утверждает министр финансов Оксана Маркарова, размещение семилетних облигаций в гривне должно помочь увеличить часть украинского госдолга в национальной валюте.
Кроме того, Минфин разместил трехмесячные облигации на 525 млн грн, годичные — на 1,148 млрд грн и двухлетние — на 912 млн грн.
Доходность трехмесячных бумаг была снижена на 58 б.п до 10,15%, годичных — на 13 б.п до 9,91%, а двухлетних — на 18 б.п до 9,86%.
Общий спрос на украинские ОВГЗ в этот раз превысил 13 млрд грн.
Есть у нас такие особо одарённые банки, которые не позволяют обналичить карту под ноль. Лочат на пару дней 0.5%. В чём тут сакральный смысл ? Это же и неудобно и геморно. И банке, и клиенту. Экономическая выгода - мизерная. Так в чём смысл ? Или то остатки старых костылей ?