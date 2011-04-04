Ну вы ж программер. Анихдот про программера и чайник знаете
Т.е. все зависит от конкретной биб-ки подпрограмм (от движка).
А вот кто-када-зачем ее создавал, то другое дело
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 29 січ, 2020 16:15
Ну вы ж программер. Анихдот про программера и чайник знаете
Т.е. все зависит от конкретной биб-ки подпрограмм (от движка).
А вот кто-када-зачем ее создавал, то другое дело
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 30 січ, 2020 10:22
Re: Байки про банки і не тільки....
Нацбанк превратил учетную ставку из "пустой" цифры в важный политический инструмент. Как за нее борется Кабмин и что от нее зависит?
Завтра, 30 января, в Украине состоится главное финансовое событие месяца - правление Нацбанка Украины пересмотрит учетную ставку. Все опрошенные LIGA.net банкиры и аналитики уверены, что НБУ существенно снизит ставку. Вопрос, на сколько? Сейчас – 13,5%, но ключевая ставка будет снижена сразу более, чем на 1,5 - 2,5, а, возможно, и больше процентных пунктов. И на этот раз цифра действительно имеет значение.
Украина еще не знает, как это – жить со стабильно низкой инфляцией, на которую реально влияет монетарная политика НБУ. А бизнес и население еще не привыкли, что ставки на депозиты в гривне могут быть ниже 10%. Пора привыкать - это уже почти реальность.
Как изменится украинская экономика и на что еще повлияет учетная ставка уже 2020-м? LIGA.net разбиралась в интригах вокруг знакового решения НБУ.
Додано: Чет 30 січ, 2020 10:34
V2, смотрите на Россию, и будете знать как будет у нас.
Вкратце - народ будут жёстко выжимать.
1. Ставки по депозитам олигопольно снизят
2. По кредитам тоже снизят, но не существенно
3. Кредитование врядли сильно вырастет, и не даст никакого толчка экономике из-за дефицита кредитоспособных заёмщиков
4. Вероятно повысятся или введутся новые банковские комиссии, как новый способ заработка
5. Введутся новые и/или повысятся налоги, или квази-налоги в виде обязательных платежей
6. Будет красивая статистика. Инфляция в пол. Средняя зарплата вверх за счёт космических выплат менеджменту. Занятость будут держать за счёт переведения на неполный график
7. Страной будут управлять граждане других стран
8. Усилится и "диджитализируется" контроль за деньгами холопов, конечно же с целью их постричь
9. Эвакуация населения. Впринципе, как и сейчас
10. Будут "настойчиво предлагаться" новые способы "условно-честного отъёма денег пересичных". Понижение ставок по депозитам - это один из способов вытеснения в всякие долговые пирамиды, пенсионные фонды, мусорные бумаги и т.д.
11. Может ещё что-то забыл
Вобщем, "люди - это новая нефть"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 30 січ, 2020 10:37
Но есть несколько отличий от Украины:
1. Там бюджет профицитный
2. Резервы с запасом перекрывают все долги
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 30 січ, 2020 10:38
Вкладчик1234
Бачили очі, що ̶о̶б̶и̶р̶а̶л̶и̶ купували - їжте, хоч повилазьте!
Додано: Чет 30 січ, 2020 10:38
Квесторе_поверніться
Якщо вже є рахунок у Фарсі, але карток ще немає, будуть бонуси за вашим посиланням?
Додано: Чет 30 січ, 2020 10:41
Вкладчик1234
Ой, как-то вы печально все рисуете, что делать тогда-то?
Додано: Чет 30 січ, 2020 10:42
молодёжь в лице спд голосовали массово за команду ЗЕ.
как раз их сейчас и прижал по полной - ГАРАНТ.
на этой недели по всем городам налоговики наводили шмон на рынках и в мелких магазинах.
поэтому будет всем ж.... выезд за кардон ускорится если ранее выезжало в основном население кому за 35, то в этом году начнётся массовый отъезд кому за 23. ((
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 30 січ, 2020 10:43
Это вчера чтоли началось?
У нас законы тупо передираются оттуда.
Экономика тоже идёт по тем же стопам.
Что говорить, если силовики ездили и ездят в РФ, и в Крым чуть ли не как к себе домой.
Что та страна, что эта - просто кормушки для захвативших власть
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 30 січ, 2020 10:46
При чём тут Зе?
Экономика пилится уже 30лет.
Просто подошли к точке, что уже нечего пилить, кроме земли и недр.
Был бы сейчас другой президент - может и хуже было бы.
С П курс бул бы точно тридцатка, например
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
|