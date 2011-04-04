Додано: Чет 30 січ, 2020 10:37

Но есть несколько отличий от Украины:

1. Там бюджет профицитный

2. Резервы с запасом перекрывают все долги

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин