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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 731732733734
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 10:52

Re: Байки про банки і не тільки....

  Вкладчик1234 написав:Это вчера чтоли началось?


Казали, що це мало закінчитись, чи Ви не чули про "кінець епохи бідності" та "кінець епохи брехні".
А виявляється, нічого не просто не змінилось ...

Такий він, зелений туман!
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 10:54

В звязку з ростом долара прогнозую зниження облікової ставки лише на 1 пункт до 12,5%.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 10:55

  Квесторе_поверніться написав:В звязку з ростом долара прогнозую зниження облікової ставки лише на 1 пункт до 12,5%.

и сразу повысить на 3%, в связи с собачим вирусом из китая))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 10:56

  Вкладчик1234 написав:V2, смотрите на Россию, и будете знать как будет у нас.
Вкратце - народ будут жёстко выжимать.
1. Ставки по депозитам олигопольно снизят
2. По кредитам тоже снизят, но не существенно
3. Кредитование врядли сильно вырастет, и не даст никакого толчка экономике из-за дефицита кредитоспособных заёмщиков
4. Вероятно повысятся или введутся новые банковские комиссии, как новый способ заработка
5. Введутся новые и/или повысятся налоги, или квази-налоги в виде обязательных платежей
6. Будет красивая статистика. Инфляция в пол. Средняя зарплата вверх за счёт космических выплат менеджменту. Занятость будут держать за счёт переведения на неполный график
7. Страной будут управлять граждане других стран
8. Усилится и "диджитализируется" контроль за деньгами холопов, конечно же с целью их постричь
9. Эвакуация населения. Впринципе, как и сейчас
10. Будут "настойчиво предлагаться" новые способы "условно-честного отъёма денег пересичных". Понижение ставок по депозитам - это один из способов вытеснения в всякие долговые пирамиды, пенсионные фонды, мусорные бумаги и т.д.

11. Может ещё что-то забыл :)

Вобщем, "люди - это новая нефть"

Ви негативно мислите.
Які позитиви будуть?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 10:57

  Вкладчик1234 написав:С П курс бул бы точно тридцатка, например


Дело не в курсе, дело в покупательной способности населения. Пусть курс хоть 40 будет, хоть 20, какая разница.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:01

Ставки валяться що дурнуваті!


За останні два тижні вклади подешевшали у 16 з 29 великих банків, які беруть участь у дослідженні «Мінфіну». Максимальна ставка за гривневими депозитами на 12 місяців впала з 18% до 16,75% річних.


свіжий огляд грн-валюта депошки від мінфіну!

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... ciya-2901/?
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:01

  Квесторе_поверніться написав:Які позитиви будуть?

Красивая статистика по инфляции, средним зарплатам, занятости. Практически административное управление курсом, т.к. только государство будет обладать топливом для раскачки (но в Украине - это не точно) :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:12

  V2 написав:Казали, що це мало закінчитись, чи Ви не чули про "кінець епохи бідності" та "кінець епохи брехні".
А виявляється, нічого не просто не змінилось ...

Такий він, зелений туман!

Здесь не было и нет хозяйственника в размере страны, весь максимум в размере личного кармана. Неизменный менталитет - отсутствие целостных прогрессивных изменений.
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