Казали, що це мало закінчитись, чи Ви не чули про "кінець епохи бідності" та "кінець епохи брехні".
А виявляється, нічого не просто не змінилось ...
Такий він, зелений туман!
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 30 січ, 2020 10:52
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Чет 30 січ, 2020 10:54
В звязку з ростом долара прогнозую зниження облікової ставки лише на 1 пункт до 12,5%.
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Додано: Чет 30 січ, 2020 10:55
и сразу повысить на 3%, в связи с собачим вирусом из китая))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 30 січ, 2020 10:56
Ви негативно мислите.
Які позитиви будуть?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 30 січ, 2020 10:57
Дело не в курсе, дело в покупательной способности населения. Пусть курс хоть 40 будет, хоть 20, какая разница.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 30 січ, 2020 11:01
Ставки валяться що дурнуваті!
За останні два тижні вклади подешевшали у 16 з 29 великих банків, які беруть участь у дослідженні «Мінфіну». Максимальна ставка за гривневими депозитами на 12 місяців впала з 18% до 16,75% річних.
свіжий огляд грн-валюта депошки від мінфіну!
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Додано: Чет 30 січ, 2020 11:01
Красивая статистика по инфляции, средним зарплатам, занятости. Практически административное управление курсом, т.к. только государство будет обладать топливом для раскачки (но в Украине - это не точно)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 30 січ, 2020 11:12
Здесь не было и нет хозяйственника в размере страны, весь максимум в размере личного кармана. Неизменный менталитет - отсутствие целостных прогрессивных изменений.
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