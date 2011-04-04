Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
В звязку з ростом долара прогнозую зниження облікової ставки лише на 1 пункт до 12,5%.
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Вкладчик1234 написав:V2, смотрите на Россию, и будете знать как будет у нас. Вкратце - народ будут жёстко выжимать. 1. Ставки по депозитам олигопольно снизят 2. По кредитам тоже снизят, но не существенно 3. Кредитование врядли сильно вырастет, и не даст никакого толчка экономике из-за дефицита кредитоспособных заёмщиков 4. Вероятно повысятся или введутся новые банковские комиссии, как новый способ заработка 5. Введутся новые и/или повысятся налоги, или квази-налоги в виде обязательных платежей 6. Будет красивая статистика. Инфляция в пол. Средняя зарплата вверх за счёт космических выплат менеджменту. Занятость будут держать за счёт переведения на неполный график 7. Страной будут управлять граждане других стран 8. Усилится и "диджитализируется" контроль за деньгами холопов, конечно же с целью их постричь 9. Эвакуация населения. Впринципе, как и сейчас 10. Будут "настойчиво предлагаться" новые способы "условно-честного отъёма денег пересичных". Понижение ставок по депозитам - это один из способов вытеснения в всякие долговые пирамиды, пенсионные фонды, мусорные бумаги и т.д.
11. Может ещё что-то забыл
Вобщем, "люди - это новая нефть"
Ви негативно мислите. Які позитиви будуть?
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Красивая статистика по инфляции, средним зарплатам, занятости. Практически административное управление курсом, т.к. только государство будет обладать топливом для раскачки (но в Украине - это не точно)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин