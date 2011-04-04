Вкладчик1234 написав:

смотрите на Россию, и будете знать как будет у нас.Вкратце - народ будут жёстко выжимать.1. Ставки по депозитам олигопольно снизят2. По кредитам тоже снизят, но не существенно3. Кредитование врядли сильно вырастет, и не даст никакого толчка экономике из-за дефицита кредитоспособных заёмщиков4. Вероятно повысятся или введутся новые банковские комиссии, как новый способ заработка5. Введутся новые и/или повысятся налоги, или квази-налоги в виде обязательных платежей6. Будет красивая статистика. Инфляция в пол. Средняя зарплата вверх за счёт космических выплат менеджменту. Занятость будут держать за счёт переведения на неполный график7. Страной будут управлять граждане других стран8. Усилится и "диджитализируется" контроль за деньгами холопов, конечно же с целью их постричь9. Эвакуация населения. Впринципе, как и сейчас10. Будут "настойчиво предлагаться" новые способы "условно-честного отъёма денег пересичных". Понижение ставок по депозитам - это один из способов вытеснения в всякие долговые пирамиды, пенсионные фонды, мусорные бумаги и т.д.11. Может ещё что-то забылВобщем, "люди - это новая нефть"