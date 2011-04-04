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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 732733734735
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:58

  Aps написав:
  ruvex написав:Здесь не было и нет хозяйственника в размере страны, весь максимум в размере личного кармана. Неизменный менталитет - отсутствие целостных прогрессивных изменений.


Да тут любого "хозяйственника" затопчут.
Основные аргументы:
Ничего не делает - ворует. Что-то делает - ворует на том что делает. )


Это уже детали. Основная мысль в бесперспективности ожиданий.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 12:24

  ruvex написав:
  Aps написав:
  ruvex написав:Здесь не было и нет хозяйственника в размере страны, весь максимум в размере личного кармана. Неизменный менталитет - отсутствие целостных прогрессивных изменений.


Да тут любого "хозяйственника" затопчут.
Основные аргументы:
Ничего не делает - ворует. Что-то делает - ворует на том что делает. )


Это уже детали. Основная мысль в бесперспективности ожиданий.

Поживем - побачим.
Але щось робити...потрібно завжди. :)
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 12:30

Re: Байки про банки і не тільки....

  ruvex написав:Основная мысль в бесперспективности ожиданий
"Психотерапевтический анекдот", тема про ожидания, терпение, иллюзии, мечты – вообщем, все то, что касается светлой перспективы)) https://alena-korolkova.livejournal.com/113017.html
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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