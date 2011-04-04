Aps написав:
Да тут любого "хозяйственника" затопчут.
Основные аргументы:
Ничего не делает - ворует. Что-то делает - ворует на том что делает. )
Это уже детали. Основная мысль в бесперспективности ожиданий.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 30 січ, 2020 11:58
Это уже детали. Основная мысль в бесперспективности ожиданий.
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Додано: Чет 30 січ, 2020 12:24
Поживем - побачим.
Але щось робити...потрібно завжди.
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Додано: Чет 30 січ, 2020 12:30
Re: Байки про банки і не тільки....
"Психотерапевтический анекдот", тема про ожидания, терпение, иллюзии, мечты – вообщем, все то, что касается светлой перспективы))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 30 січ, 2020 13:35
Позитиви і негативи від Катерини
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Додано: Чет 30 січ, 2020 14:03
Яша сказав 11.
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Додано: Чет 30 січ, 2020 14:08
бо
Затянувшаяся Повесть временных лет
Востаннє редагувалось Аlександр в Чет 30 січ, 2020 14:09, всього редагувалось 1 раз.
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