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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 733734735736
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 15:07

  Vorlon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Поставлено новий орієнтир - 7% облікова ставка до кінця року.

Интересно, когда Моно и другие его последователи снизят в таком случае процент на остаток по картам? И сколько там будет вместо 10%? :o

Пока будут сводить концы с концами. В ином варианте у них только НБУ.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 15:16

  Игорь Алексеевич написав:
  Квесторе_поверніться написав:Брифінг НБУ завершено.
Смолій і Сологуб з оптимізмом дивляться в майбутнє. :)
Поставлено новий орієнтир - 7% облікова ставка до кінця року.
З согоднішнього дня - 11%.
https://bank.gov.ua/news/all/presbrifing-schodo-rishen-pravlinnya-nbu-z-monetarnoyi-politiki


только собачий вирус из китая поможет не сбыться обещаниям старика хотапыча. :P

Сологуб коментував китайський вірус як такий що незначно вплине на макроекономічну ситуацію.
Як на мене...троха заоптимістично НБУ дивиться на ситуацію в промисловості Неньки УКраїни.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 18:27

  Квесторе_поверніться написав:Яша сказав 11.

Ну, это еще терпимо...
В Совке под 3% народ держал деньги на сберкнижках - на цветной телевизор копили.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 18:29

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:Яша сказав 11.

Ну, это еще терпимо...
В Совке под 3% народ держал деньги на сберкнижках - на цветной телевизор копили.


тогда телик стоил 300рублей :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 18:37

  Игорь Алексеевич написав:
  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:Яша сказав 11.

Ну, это еще терпимо...
В Совке под 3% народ держал деньги на сберкнижках - на цветной телевизор копили.


тогда телик стоил 300рублей :P

А зарплаты - 120 рублей
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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