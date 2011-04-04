Пока будут сводить концы с концами. В ином варианте у них только НБУ.
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Додано: Чет 30 січ, 2020 15:07
Пока будут сводить концы с концами. В ином варианте у них только НБУ.
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Додано: Чет 30 січ, 2020 15:16
Сологуб коментував китайський вірус як такий що незначно вплине на макроекономічну ситуацію.
Як на мене...троха заоптимістично НБУ дивиться на ситуацію в промисловості Неньки УКраїни.
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Додано: Чет 30 січ, 2020 18:27
Ну, это еще терпимо...
В Совке под 3% народ держал деньги на сберкнижках - на цветной телевизор копили.
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 30 січ, 2020 18:29
тогда телик стоил 300рублей
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 30 січ, 2020 18:37
А зарплаты - 120 рублей
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 30 січ, 2020 19:48
У меня 160 + прогресс. раз в три месяца. + печать" Мастера и Маргариты",Пастернак,Ахматова,Высоцкий, браты Стругацкие итд, ну это так,мелочь.
Додано: Чет 30 січ, 2020 19:50
Re: Байки про банки і не тільки....
никто там ничче не копил .
мы брали свой первый электрон в магазине на рассрочку - капало с зарплаты.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 30 січ, 2020 20:05
Re: Байки про банки і не тільки....
Пічалько, що й казати. Аде треба бути оптимістом. Чекаємо кризи
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Додано: Чет 30 січ, 2020 20:18
Криза під 13% безподаткових в валюті в Братків і вуйця Бєні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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