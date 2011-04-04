Вкладчик1234 написав:V2, смотрите на Россию, и будете знать как будет у нас.
Вкратце - народ будут жёстко выжимать.
1. Ставки по депозитам олигопольно снизят
2. По кредитам тоже снизят, но не существенно
3. Кредитование врядли сильно вырастет, и не даст никакого толчка экономике из-за дефицита кредитоспособных заёмщиков
4. Вероятно повысятся или введутся новые банковские комиссии, как новый способ заработка
5. Введутся новые и/или повысятся налоги, или квази-налоги в виде обязательных платежей
6. Будет красивая статистика. Инфляция в пол. Средняя зарплата вверх за счёт космических выплат менеджменту. Занятость будут держать за счёт переведения на неполный график
7. Страной будут управлять граждане других стран
8. Усилится и "диджитализируется" контроль за деньгами холопов, конечно же с целью их постричь
9. Эвакуация населения. Впринципе, как и сейчас
10. Будут "настойчиво предлагаться" новые способы "условно-честного отъёма денег пересичных". Понижение ставок по депозитам - это один из способов вытеснения в всякие долговые пирамиды, пенсионные фонды, мусорные бумаги и т.д.
11. Может ещё что-то забыл
Вобщем, "люди - это новая нефть"
Да у вас, батенька, классическая паранойя. Отдохнуть вам надо