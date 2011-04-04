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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 734735736737
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 21:10

  Вкладчик1234 написав:V2, смотрите на Россию, и будете знать как будет у нас.
Вкратце - народ будут жёстко выжимать.
1. Ставки по депозитам олигопольно снизят
2. По кредитам тоже снизят, но не существенно
3. Кредитование врядли сильно вырастет, и не даст никакого толчка экономике из-за дефицита кредитоспособных заёмщиков
4. Вероятно повысятся или введутся новые банковские комиссии, как новый способ заработка
5. Введутся новые и/или повысятся налоги, или квази-налоги в виде обязательных платежей
6. Будет красивая статистика. Инфляция в пол. Средняя зарплата вверх за счёт космических выплат менеджменту. Занятость будут держать за счёт переведения на неполный график
7. Страной будут управлять граждане других стран
8. Усилится и "диджитализируется" контроль за деньгами холопов, конечно же с целью их постричь
9. Эвакуация населения. Впринципе, как и сейчас
10. Будут "настойчиво предлагаться" новые способы "условно-честного отъёма денег пересичных". Понижение ставок по депозитам - это один из способов вытеснения в всякие долговые пирамиды, пенсионные фонды, мусорные бумаги и т.д.
11. Может ещё что-то забыл :)
Вобщем, "люди - это новая нефть"

Да у вас, батенька, классическая паранойя. Отдохнуть вам надо 8)
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 23:22

Банкіри не виключають, що ставки незабаром впадуть ще більше.
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 00:00

  greenozon написав:Банкіри не виключають, що ставки незабаром впадуть ще більше.

Думаю бангстеры еще и столбы резать начнут :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:13

интересно: какие банки из "гусарских" уже сегодня или в понедельник понизят свои депоставки (((
У кого какая инфа - делИтесь плиз !
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 31 січ, 2020 10:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:16

  Goodman написав:никто там ничче не копил .
мы брали свой первый электрон в магазине на рассрочку - капало с зарплаты.

Что значит "никто и ничче"?
Лично я копила :D

В 16 лет у меня не было зарплаты. Была лишь повышенная степендия в универе за отличную учебу 75 рублей и ежемесячное пособие 20 рублей на ребенка - я родила в 16 лет на первом курсе))
И у мужа "афганца" тоже была повышенная стипендия. Их тогда вообше зачисляли в универ без экзаменов и платили повышенную стипендию. Плюс еще он работал тренером по восточным единоборствам. На жизнь нам вполне хватало.
Родители каждый месяц пересылали мне деньги, но я в них не нуждалась, поэтому копила их на сберкнижке под 3%

Так что, грядущие 11% - это вообще шикарно по сравнению с 3% :mrgreen:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:19

Re: Байки про банки і не тільки....

  lubopytnaya написав:Родители каждый месяц пересылали мне деньги, но я в них не нуждалась, поэтому копила их на сберкнижке под 3%


Ваш депо-стаж приємно вражає!!!
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:22

  lubopytnaya написав:Так что, грядущие 11% - это вообще шикарно по сравнению с 3% :mrgreen:


Сейчас как бы деньги (в которых капитал считают) как раз в районе 3%. )
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:49

Re: Байки про банки і не тільки....

  Aps написав:как раз в районе 3%. )

в кращому випадку, а так і того менше...
а іще й налоги.. інфляція (в валюті теж!!! 2-3% в рік)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:03

lubopytnaya Вот , что Вы не напишите - все по делу. Зачитываюсь.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:06

цв. электрон не 300, а раза в 2 больше был :)
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