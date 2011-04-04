Думаю бангстеры еще и столбы резать начнут
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 00:00
Думаю бангстеры еще и столбы резать начнут
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:13
интересно: какие банки из "гусарских" уже сегодня или в понедельник понизят свои депоставки (((
У кого какая инфа - делИтесь плиз !
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 31 січ, 2020 10:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:16
Что значит "никто и ничче"?
Лично я копила
В 16 лет у меня не было зарплаты. Была лишь повышенная степендия в универе за отличную учебу 75 рублей и ежемесячное пособие 20 рублей на ребенка - я родила в 16 лет на первом курсе))
И у мужа "афганца" тоже была повышенная стипендия. Их тогда вообше зачисляли в универ без экзаменов и платили повышенную стипендию. Плюс еще он работал тренером по восточным единоборствам. На жизнь нам вполне хватало.
Родители каждый месяц пересылали мне деньги, но я в них не нуждалась, поэтому копила их на сберкнижке под 3%
Так что, грядущие 11% - это вообще шикарно по сравнению с 3%
Жадность и Отвага!
Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:19
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:22
Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:49
Re: Байки про банки і не тільки....
в кращому випадку, а так і того менше...
а іще й налоги.. інфляція (в валюті теж!!! 2-3% в рік)
+50грн !
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:03
lubopytnaya Вот , что Вы не напишите - все по делу. Зачитываюсь.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:59
Сегодня пока еще никто из "моих" гусаров не понизил. Все сидят на попе ровно.
В Мисто все еще 18%
Но ведь и 11% пока еще официально не провозгласили.
Да и потом, я думаю, банки будут делать "акции" по каждому поводу: масленица, валентинов день, 8 марта, весеннее солнцестояние, день космонавтики, еврейская пасха, день радио и т.д.
Жадность и Отвага!
Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:56
Единственное, с учетом избыточной ликвидностью, что банки смогут предложить - это процент на остаток текущих (карточных) счетов, равный проценту по срочным вкладам, как, например, в соседней галактике:
Если в течение года остаток в ихнем Доходной Сейфе составляет более 1 млн руб, то ставка будет 5% годовых.
что процентам равно по вкладам срочным.
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