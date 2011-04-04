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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 734735736737
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 00:00

  greenozon написав:Банкіри не виключають, що ставки незабаром впадуть ще більше.

Думаю бангстеры еще и столбы резать начнут :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:13

интересно: какие банки из "гусарских" уже сегодня или в понедельник понизят свои депоставки (((
У кого какая инфа - делИтесь плиз !
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 31 січ, 2020 10:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:16

  Goodman написав:никто там ничче не копил .
мы брали свой первый электрон в магазине на рассрочку - капало с зарплаты.

Что значит "никто и ничче"?
Лично я копила :D

В 16 лет у меня не было зарплаты. Была лишь повышенная степендия в универе за отличную учебу 75 рублей и ежемесячное пособие 20 рублей на ребенка - я родила в 16 лет на первом курсе))
И у мужа "афганца" тоже была повышенная стипендия. Их тогда вообше зачисляли в универ без экзаменов и платили повышенную стипендию. Плюс еще он работал тренером по восточным единоборствам. На жизнь нам вполне хватало.
Родители каждый месяц пересылали мне деньги, но я в них не нуждалась, поэтому копила их на сберкнижке под 3%

Так что, грядущие 11% - это вообще шикарно по сравнению с 3% :mrgreen:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:19

Re: Байки про банки і не тільки....

  lubopytnaya написав:Родители каждый месяц пересылали мне деньги, но я в них не нуждалась, поэтому копила их на сберкнижке под 3%


Ваш депо-стаж приємно вражає!!!
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:22

  lubopytnaya написав:Так что, грядущие 11% - это вообще шикарно по сравнению с 3% :mrgreen:


Сейчас как бы деньги (в которых капитал считают) как раз в районе 3%. )
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:49

Re: Байки про банки і не тільки....

  Aps написав:как раз в районе 3%. )

в кращому випадку, а так і того менше...
а іще й налоги.. інфляція (в валюті теж!!! 2-3% в рік)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:03

lubopytnaya Вот , что Вы не напишите - все по делу. Зачитываюсь.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:59

  flysoulfly написав:интересно: какие банки из "гусарских" уже сегодня или в понедельник понизят свои депоставки (((
У кого какая инфа - делИтесь плиз !

Сегодня пока еще никто из "моих" гусаров не понизил. Все сидят на попе ровно.
В Мисто все еще 18%
Но ведь и 11% пока еще официально не провозгласили.


Да и потом, я думаю, банки будут делать "акции" по каждому поводу: масленица, валентинов день, 8 марта, весеннее солнцестояние, день космонавтики, еврейская пасха, день радио и т.д.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:56

  lubopytnaya написав:
  flysoulfly написав:интересно: какие банки из "гусарских" уже сегодня или в понедельник понизят свои депоставки (((
У кого какая инфа - делИтесь плиз !

Сегодня пока еще никто из "моих" гусаров не понизил. Все сидят на попе ровно.
В Мисто все еще 18%
Но ведь и 11% пока еще официально не провозгласили.

Зображення
  lubopytnaya написав:Да и потом, я думаю, банки будут делать "акции" по каждому поводу: масленица, валентинов день, 8 марта, весеннее солнцестояние, день космонавтики, еврейская пасха, день радио и т.д.

Единственное, с учетом избыточной ликвидностью, что банки смогут предложить - это процент на остаток текущих (карточных) счетов, равный проценту по срочным вкладам, как, например, в соседней галактике:
Если в течение года остаток в ихнем Доходной Сейфе составляет более 1 млн руб, то ставка будет 5% годовых.
https://alfabank.ru/make-money/savings-account/alfa/
что процентам равно по вкладам срочным.
https://alfabank.ru/make-money/deposits ... ge=maximum
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