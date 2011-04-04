а нука давайте поупражняємся
допустим 1980 рік, початок,
відкладаємо 10ре в місяць, допустим ощабкаса не розвалилась і далі платить по 3% річних
скільки буде на 2020?
от не знаю чи СеРеСеРе робив капіталізацію відсотків
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:33
Re: Байки про банки і не тільки....
а нука давайте поупражняємся
допустим 1980 рік, початок,
відкладаємо 10ре в місяць, допустим ощабкаса не розвалилась і далі платить по 3% річних
скільки буде на 2020?
от не знаю чи СеРеСеРе робив капіталізацію відсотків
Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:34
Ощадбанк
По темі: 31.01.2020/Прес-служба Ощадбанку
Ощадбанк підтримує дії Національного банку України щодо пом’якшення монетарної політики, зокрема чергове зниження облікової ставки до 11%, і повідомляє про друге в 2020 році зниження відсоткових ставок за депозитами фізичних осіб. Ставки з 12 лютого знижуються за депозитами в національній валюті на 2 процентних пункти, в доларах США та євро – на 0,5 п.п. Зниження депозитних ставок – важливий крок зі здешевлення кредитів як для фізичних осіб, так і для бізнес-клієнтів. Враховуючи тенденції грошового ринку, з метою створення більш сприятливих умов для купівлі нерухомості Ощадбанк оновлює програми іпотечного кредитування. Найближчим часом Ощадбанк як лідер іпотечного кредитування запропонує іпотечні програми від 15,99 %. Відтак, кожен зможе обрати для себе персональну програму залежно від потреб і можливостей. Нагадуємо, що в січні Ощадбанк також знизив відсоткові ставки на 1% за всією лінійкою кредитів для малого та середнього бізнесу. Зниження ставок за кредитами МСБ планується й надалі
Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:38
Re: Байки про банки і не тільки....
В Киевском городском центре занятости зарегистрировались, чтобы найти работу, около двух тысяч чиновников.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:17
знизив, знизив, змінив...
доколЄ
Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:07
Велика палата Верховного суду відклала на невизначений термін засідання у справі братів Суркісів і Приватбанку через заміни одного з відповідачів Міністерства фінансів на Кабінет міністрів.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:09
Ну, когда я закончила школу мне ещё было 16, а 17 исполнилось в декабре, когда второй семестр первого курса института заканчивался. Так что ваше обычно имеет уже как минимум 2 исключения
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