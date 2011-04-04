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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 736737738739>
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:33

Re: Байки про банки і не тільки....

  lubopytnaya написав:. Была лишь повышенная степендия в универе за отличную учебу 75 рублей и ежемесячное пособие 20 рублей


а нука давайте поупражняємся
допустим 1980 рік, початок,
відкладаємо 10ре в місяць, допустим ощабкаса не розвалилась і далі платить по 3% річних

скільки буде на 2020? :)
от не знаю чи СеРеСеРе робив капіталізацію відсотків
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:34

Ощадбанк

По темі: 31.01.2020/Прес-служба Ощадбанку
Ощадбанк підтримує дії Національного банку України щодо пом’якшення монетарної політики, зокрема чергове зниження облікової ставки до 11%, і повідомляє про друге в 2020 році зниження відсоткових ставок за депозитами фізичних осіб. Ставки з 12 лютого знижуються за депозитами в національній валюті на 2 процентних пункти, в доларах США та євро – на 0,5 п.п. Зниження депозитних ставок – важливий крок зі здешевлення кредитів як для фізичних осіб, так і для бізнес-клієнтів. Враховуючи тенденції грошового ринку, з метою створення більш сприятливих умов для купівлі нерухомості Ощадбанк оновлює програми іпотечного кредитування. Найближчим часом Ощадбанк як лідер іпотечного кредитування запропонує іпотечні програми від 15,99 %. Відтак, кожен зможе обрати для себе персональну програму залежно від потреб і можливостей. Нагадуємо, що в січні Ощадбанк також знизив відсоткові ставки на 1% за всією лінійкою кредитів для малого та середнього бізнесу. Зниження ставок за кредитами МСБ планується й надалі :arrow: https://www.oschadbank.ua/ua/press-serv ... ikh-osib-i
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:38

Re: Байки про банки і не тільки....

В Киевском городском центре занятости зарегистрировались, чтобы найти работу, около двух тысяч чиновников.

http://www.bagnet.org/news/politics/417 ... rzhu-truda
Зображення
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:17

знизив, знизив, змінив...
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:07

Велика палата Верховного суду відклала на невизначений термін засідання у справі братів Суркісів і Приватбанку через заміни одного з відповідачів Міністерства фінансів на Кабінет міністрів.
https://minfin.com.ua/ua/2020/01/31/40610946/
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:09

  somilitark написав:
  lubopytnaya написав:- я родила в 16 лет на первом курсе))

10 классов обычно только заканчивали в 17.

Ну, когда я закончила школу мне ещё было 16, а 17 исполнилось в декабре, когда второй семестр первого курса института заканчивался. Так что ваше обычно имеет уже как минимум 2 исключения
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 00:54

RWS уходит из Днепра! Подвёл меня, а какие там столбы забиты....
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 10:30

Золотогоршочник

Через різкий ріст акцій Amazon на постмаркеті засновник компанії Джефф Безос збільшив свої статки на 13 мільярдів доларів за 15 хвилин.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що акції Amazon 30 січня виросли на 12% - до 2,1 тис доларів (пізніше курс дещо скоригувався). Котирування зросли після того, як Amazon опублікував успішну фінансову звітність за 4 квартал 2019 року.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 10:44

  ihorsic написав:RWS уходит из Днепра! Подвёл меня, а какие там столбы забиты....

На східних теренах лишився лише Харків. :(
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 11:44

На сегодня в лидерах банк СИЧ

на 1 год с выплатой в конце срока 16,5% + 1,1% бонус от Минфина.
С ежемесячной выплатой на 0,5% меньше, 16+1,1=17,1%

Эти ставки действуют с 15.01.2020, как долго они будут действовать не известно.
Живите своим умом!
zzzzzz
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