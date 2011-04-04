Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:34

Ставки з 12 лютого знижуються за депозитами в національній валюті на 2 процентних пункти, в доларах США та євро – на 0,5 п.п.

Найближчим часом Ощадбанк як лідер іпотечного кредитування запропонує іпотечні програми від 15,99 %.

По темі: 31.01.2020/Прес-служба ОщадбанкуОщадбанк підтримує дії Національного банку України щодо пом’якшення монетарної політики, зокрема чергове зниження облікової ставки до 11%, і повідомляє про друге в 2020 році зниження відсоткових ставок за депозитами фізичних осіб.Зниження депозитних ставок – важливий крок зі здешевлення кредитів як для фізичних осіб, так і для бізнес-клієнтів. Враховуючи тенденції грошового ринку, з метою створення більш сприятливих умов для купівлі нерухомості Ощадбанк оновлює програми іпотечного кредитування.Відтак, кожен зможе обрати для себе персональну програму залежно від потреб і можливостей. Нагадуємо, що в січні Ощадбанк також знизив відсоткові ставки на 1% за всією лінійкою кредитів для малого та середнього бізнесу. Зниження ставок за кредитами МСБ планується й надалі