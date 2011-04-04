RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 736737738739
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 11:54

Re: Байки про банки і не тільки....

  zzzzzz написав:На сегодня в лидерах банк СИЧ


мінфін в бонустній сторінці публікує ще цікаву статистику - кількість відкритих депозитів по бонусу за останні 30 днів
№1 - Альянс
№2 - Січ
http://prntscr.com/qvzedk

але врахвуючи що Альянс серйозно дампанув ставку за останній час, згідний з вами - Січ може стати лідером вже в лютому
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7404
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 464 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 12:02

  greenozon написав:
  zzzzzz написав:На сегодня в лидерах банк СИЧ


мінфін в бонустній сторінці публікує ще цікаву статистику - кількість відкритих депозитів по бонусу за останні 30 днів
№1 - Альянс
№2 - Січ
http://prntscr.com/qvzedk

але врахвуючи що Альянс серйозно дампанув ставку за останній час, згідний з вами - Січ може стати лідером вже в лютому



По моему больше только в Коминвестбанке 17,5% но это депозит на 5 лет.
17% на 6 или 24 месяца, все с ежемесячно выплатой %%
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 37023
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3559 раз.
Подякували: 8743 раз.
 
Профіль
41
8
2
1
  #<1 ... 736737738739
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zzzzzz і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
244 213185
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 15:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 81430
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 20872
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (17062)
01.02.2020 12:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.