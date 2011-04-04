Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 01 лют, 2020 11:54
zzzzzz написав:
На сегодня в лидерах банк СИЧ
мінфін в бонустній сторінці публікує ще цікаву статистику - кількість відкритих депозитів по бонусу за останні 30 днів
№1 - Альянс
№2 - Січ
http://prntscr.com/qvzedk
але врахвуючи що Альянс серйозно дампанув ставку за останній час, згідний з вами - Січ може стати лідером вже в лютому
greenozon
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Додано: Суб 01 лют, 2020 12:02
greenozon написав: zzzzzz написав:
На сегодня в лидерах банк СИЧ
мінфін в бонустній сторінці публікує ще цікаву статистику - кількість відкритих депозитів по бонусу за останні 30 днів
№1 - Альянс
№2 - Січ
http://prntscr.com/qvzedk
але врахвуючи що Альянс серйозно дампанув ставку за останній час, згідний з вами - Січ може стати лідером вже в лютому
По моему больше только в Коминвестбанке 17,5% но это депозит на 5 лет.
17% на 6 или 24 месяца, все с ежемесячно выплатой %%
Живите своим умом!
zzzzzz
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