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Guineapig написав:В яких банках з гарними відсотками можна пройти ідентифікацію та відкривати гривневі депозити по закордонному паспорту?
Для чого такий хід конем...якщо не секрет?
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Катерину підозрюють в записі Гончарука на нараді і передачі її людям вуйця Бєні. Після цього припинився шквал критики на Катерину від депутата Дубинського. Співпадіння ...думаю що так.
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