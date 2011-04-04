RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 737738739740>
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 11:54

Re: Байки про банки і не тільки....

  zzzzzz написав:На сегодня в лидерах банк СИЧ


мінфін в бонустній сторінці публікує ще цікаву статистику - кількість відкритих депозитів по бонусу за останні 30 днів
№1 - Альянс
№2 - Січ
http://prntscr.com/qvzedk

але врахвуючи що Альянс серйозно дампанув ставку за останній час, згідний з вами - Січ може стати лідером вже в лютому
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7409
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 466 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 12:02

  greenozon написав:
  zzzzzz написав:На сегодня в лидерах банк СИЧ


мінфін в бонустній сторінці публікує ще цікаву статистику - кількість відкритих депозитів по бонусу за останні 30 днів
№1 - Альянс
№2 - Січ
http://prntscr.com/qvzedk

але врахвуючи що Альянс серйозно дампанув ставку за останній час, згідний з вами - Січ може стати лідером вже в лютому



По моему больше только в Коминвестбанке 17,5% но это депозит на 5 лет.
17% на 6 или 24 месяца, все с ежемесячно выплатой %%
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 37023
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3559 раз.
Подякували: 8746 раз.
 
Профіль
41
8
2
1
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 14:02

Re: Байки про банки і не тільки....

В яких банках з гарними відсотками можна пройти ідентифікацію та відкривати гривневі депозити по закордонному паспорту?
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Guineapig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 904
З нами з: 02.06.14
Подякував: 75 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 15:10

  Guineapig написав:В яких банках з гарними відсотками можна пройти ідентифікацію та відкривати гривневі депозити по закордонному паспорту?

Для чого такий хід конем...якщо не секрет?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32045
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1624 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 15:36

  Guineapig написав:В яких банках з гарними відсотками можна пройти ідентифікацію та відкривати гривневі депозити по закордонному паспорту?

По идее в любом банке, который Вы выберете, но одним загранпаспортом Вы вряд ли обойдетесь.
YKK
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1289
З нами з: 30.10.13
Подякував: 321 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 15:58

Катерину підозрюють в записі Гончарука на нараді і передачі її людям вуйця Бєні.
Після цього припинився шквал критики на Катерину від депутата Дубинського.
Співпадіння :?: ...думаю що так. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32045
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1624 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 16:47

  Квесторе_поверніться написав:
  Guineapig написав:В яких банках з гарними відсотками можна пройти ідентифікацію та відкривати гривневі депозити по закордонному паспорту?

Для чого такий хід конем...якщо не секрет?

Міняю паспорт на ІД карту, а тут в деяких банках бачу тре забирати депо, що закінчилися та переносити в інші, де трохи вищі відсотки.
Приват, А-Банк - там аби був фін. телефон, диджиталізація рулить.
Універсал - працюють із закордоним.


Пробував у в тих банках де я є клієнт, і вони мене тепер невпізнають:
ПУМБ, Альфа, Південний, ТАС - совок совком, тре паспорт/ІД (можуть ще захотіти щоб пройшов позачергову ідентифікацію: то ще паперова форма №13 реєстрації/прописки, бо в них нема зчитувачів навіть якщо є ІД карта, можливо ще паперовий ІПН). :shock: :shock: :shock:


От щоб не ходити і лишній раз не отримувати облизня в інших банках, цікавлюся, може є в кого досвід, чи марна справа.
Востаннє редагувалось Guineapig в Суб 01 лют, 2020 16:56, всього редагувалось 1 раз.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Guineapig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 904
З нами з: 02.06.14
Подякував: 75 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 16:56

Re: Байки про банки і не тільки....

  Guineapig написав:Міняю паспорт на ІД карту,

Можно спросить, зачем?
YKK
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1289
З нами з: 30.10.13
Подякував: 321 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 16:57

  YKK написав:
  Guineapig написав:Міняю паспорт на ІД карту,

Можно спросить, зачем?

#щоббуло
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Guineapig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 904
З нами з: 02.06.14
Подякував: 75 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 17:12

  Guineapig написав:#щоббуло

Тогда не жалуйтесь! Мне такие глупости вот в голову не приходят чтобы менять паспорт от нечего делать, понимая что проблемы обязательно возникнут...
Vorlon
 
Повідомлень: 7871
З нами з: 14.06.13
Подякував: 391 раз.
Подякували: 799 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 737738739740>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
244 213188
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 15:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 81430
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 20873
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16186)
01.02.2020 18:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.