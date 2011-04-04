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Guineapig написав:В яких банках з гарними відсотками можна пройти ідентифікацію та відкривати гривневі депозити по закордонному паспорту?
Для чого такий хід конем...якщо не секрет?
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Катерину підозрюють в записі Гончарука на нараді і передачі її людям вуйця Бєні. Після цього припинився шквал критики на Катерину від депутата Дубинського. Співпадіння ...думаю що так.
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Guineapig написав:В яких банках з гарними відсотками можна пройти ідентифікацію та відкривати гривневі депозити по закордонному паспорту?
Для чого такий хід конем...якщо не секрет?
Міняю паспорт на ІД карту, а тут в деяких банках бачу тре забирати депо, що закінчилися та переносити в інші, де трохи вищі відсотки. Приват, А-Банк - там аби був фін. телефон, диджиталізація рулить. Універсал - працюють із закордоним.
Пробував у в тих банках де я є клієнт, і вони мене тепер невпізнають: ПУМБ, Альфа, Південний, ТАС - совок совком, тре паспорт/ІД (можуть ще захотіти щоб пройшов позачергову ідентифікацію: то ще паперова форма №13 реєстрації/прописки, бо в них нема зчитувачів навіть якщо є ІД карта, можливо ще паперовий ІПН).
От щоб не ходити і лишній раз не отримувати облизня в інших банках, цікавлюся, може є в кого досвід, чи марна справа.
Востаннє редагувалось Guineapig в Суб 01 лют, 2020 16:56, всього редагувалось 1 раз.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.