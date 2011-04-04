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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 737738739740
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 17:15

  Guineapig написав:В яких банках з гарними відсотками можна пройти ідентифікацію та відкривати гривневі депозити по закордонному паспорту?


в жодному!
це незаконно згідно чинного законодавстав. на жаль

я свого часу теж мав такий кейс - паспорт в одному місці а в мене супер важлива операція яку треба провести на вчора ...
з того часу зарубав собі на носі.
:D
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 17:16

  Guineapig написав:
  YKK написав:
  Guineapig написав:Міняю паспорт на ІД карту,

Можно спросить, зачем?

#щоббуло

Ше рано...мабуть.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 17:16

  Guineapig написав:
  YKK написав:
  Guineapig написав:Міняю паспорт на ІД карту,

Можно спросить, зачем?

#щоббуло


до речі - ця ж пластикова ай-ді карта має срок експірації (10 років?)
а стара добра книжечка-паспорт на все життя... (якщо не розтріпається на надцять років)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 17:19

  Guineapig написав:
  YKK написав:
  Guineapig написав:Міняю паспорт на ІД карту,

Можно спросить, зачем?

#щоббуло

Ну это серьезный аргумент, хотя ID карта в отличии от книжечки имеет срок действия -10 лет, не бесплатна, проблемы с подтверждением места регистрации и необходимостью "ношения" подтверждающих документов, трудности с заполнением документов и форм, где требуются серия и номер паспорта + озвученные Вами проблемы с банковскими учреждениями.Сомнительная польза, как по мне.
П.С. Что касается загранпаспорта, то отсутствие отчества в таком документе обязывает Вас в банк предоставлять другие документы.
YKK
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Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:це незаконно згідно чинного законодавстав. на жаль

Вы ошибаетесь. Это не так
YKK
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