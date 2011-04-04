в жодному!
це незаконно згідно чинного законодавстав. на жаль
я свого часу теж мав такий кейс - паспорт в одному місці а в мене супер важлива операція яку треба провести на вчора ...
з того часу зарубав собі на носі.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 17:15
в жодному!
це незаконно згідно чинного законодавстав. на жаль
я свого часу теж мав такий кейс - паспорт в одному місці а в мене супер важлива операція яку треба провести на вчора ...
з того часу зарубав собі на носі.
Додано: Суб 01 лют, 2020 17:16
Ше рано...мабуть.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 17:16
до речі - ця ж пластикова ай-ді карта має срок експірації (10 років?)
а стара добра книжечка-паспорт на все життя... (якщо не розтріпається на надцять років)
Додано: Суб 01 лют, 2020 17:19
Ну это серьезный аргумент, хотя ID карта в отличии от книжечки имеет срок действия -10 лет, не бесплатна, проблемы с подтверждением места регистрации и необходимостью "ношения" подтверждающих документов, трудности с заполнением документов и форм, где требуются серия и номер паспорта + озвученные Вами проблемы с банковскими учреждениями.Сомнительная польза, как по мне.
П.С. Что касается загранпаспорта, то отсутствие отчества в таком документе обязывает Вас в банк предоставлять другие документы.
Додано: Суб 01 лют, 2020 17:34
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Суб 01 лют, 2020 18:23
давайте не будемо голослівними і копнемо лопатою законодавчу базу
щось знайду - відпишусь
PS хіба в закорд. паспорті є укр. написання ФІО?
Додано: Суб 01 лют, 2020 18:46
Re: Байки про банки і не тільки....
Можете не искать. Вот разъяснение НБУ
Там все ссылки на законодательство есть
Додано: Суб 01 лют, 2020 19:29
Не на все.
Варіанти:
1. Паспорт СРСР - заміна на паспорт України.
2. Зміна прізвища, імені.
3. В 25,45,60 років (+ 1 місяць) вклейка актуального фото. Без неї банки не будуть обслуговувати, так як документ вважається недійсним.
Зараз почали не тільки при досягнення 16 років, а і при зміні прізвища/імені або вклейці фото замінювати книжечку на ID.
Востаннє редагувалось Guineapig в Суб 01 лют, 2020 19:42, всього редагувалось 3 разів.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Додано: Суб 01 лют, 2020 19:32
Законно, просто одні банки застряли в совку, і ведуть себе неадекватно.
Наскільки я в темі, були недавно зміни і можна користуватися закордонним паспортом.
п.с.
Ше ніби в Ідею ніби теж можна із закордонним, але не провіряв.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
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