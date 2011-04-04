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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 01 лют, 2020 20:38
Guineapig написав: greenozon написав:
до речі - ця ж пластикова ай-ді карта має срок експірації (10 років?)
а стара добра книжечка-паспорт на все життя... (якщо не розтріпається на надцять років)
Не на все.
Варіанти:
1. Паспорт СРСР - заміна на паспорт України.
2. Зміна прізвища, імені.
3. В 25,45,60 років (+ 1 місяць) вклейка актуального фото. Без неї банки не будуть обслуговувати, так як документ вважається недійсним.
Зараз почали не тільки при досягнення 16 років, а і при зміні прізвища/імені або вклейці фото замінювати книжечку на ID.
Це точно за фото в 60 років (+1 місяць)? Переговорив з донькою, працює в банку з іноземним капіталом, вона про це нічого не знає... Коли таке запровадили?
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Кармелюк
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Додано: Суб 01 лют, 2020 20:43
Кармелюк написав:
Це точно за фото в 60 років (+1 місяць)?
Не точно .
Сейчас действует - “Срок действия паспорта, изготовленного в виде паспортной книги, не ограничивается. А также сохранена обязанность вклейки фото в паспорт при достижении 25 и 45 лет и содержится процедура вклейки новых фотокарточек. “
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Суб 01 лют, 2020 20:44
Guineapig написав: greenozon написав:
до речі - ця ж пластикова ай-ді карта має срок експірації (10 років?)
а стара добра книжечка-паспорт на все життя... (якщо не розтріпається на надцять років)
Не на все.
Варіанти:
1. Паспорт СРСР - заміна на паспорт України.
2. Зміна прізвища, імені.
3. В 25,45,60 років (+ 1 місяць) вклейка актуального фото. Без неї банки не будуть обслуговувати, так як документ вважається недійсним.
Зараз почали не тільки при досягнення 16 років, а і при зміні прізвища/імені або вклейці фото замінювати книжечку на ID.
Это только если вы просрочили месяц после наступления 25/45/60 лет вас попросят поменять паспорт-книжечку на ID - я просто вклеил фото
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SAndriy1
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Додано: Суб 01 лют, 2020 20:47
SAndriy1 покажите нормативку о "60 лет".
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Суб 01 лют, 2020 20:58
SAndriy1 написав:
Это только если вы просрочили месяц после наступления 25/45/60 лет вас попросят поменять
Буква закона:
6. Обмін паспорта здійснюється у разі:
- 6) якщо особа досягла 25- чи 45-річного віку та не звернулася в установленому законодавством порядку не пізніше як через місяць після досягнення відповідного віку для вклеювання до паспорта зразка 1994 року нових фотокарток;
Никто просить не будет, поставят перед фактом - просрочили - только id.
если есть у Вас заперечення - через суд можно обязать вклеить вам фоточку.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Суб 01 лют, 2020 21:01
Goodman написав:SAndriy1 покажите нормативку о "60 лет".
В 60 лет не надо вклеивать, человек ошибся.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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