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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 739740741742>
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 20:38

  Guineapig написав:
  greenozon написав:до речі - ця ж пластикова ай-ді карта має срок експірації (10 років?)
а стара добра книжечка-паспорт на все життя... (якщо не розтріпається на надцять років)

Не на все.
Варіанти:
1. Паспорт СРСР - заміна на паспорт України.
2. Зміна прізвища, імені.
3. В 25,45,60 років (+ 1 місяць) вклейка актуального фото. Без неї банки не будуть обслуговувати, так як документ вважається недійсним.

Зараз почали не тільки при досягнення 16 років, а і при зміні прізвища/імені або вклейці фото замінювати книжечку на ID.

Це точно за фото в 60 років (+1 місяць)? Переговорив з донькою, працює в банку з іноземним капіталом, вона про це нічого не знає... Коли таке запровадили?
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 20:43

Re: Байки про банки і не тільки....

  Кармелюк написав:Це точно за фото в 60 років (+1 місяць)?


Не точно .
Сейчас действует - “Срок действия паспорта, изготовленного в виде паспортной книги, не ограничивается. А также сохранена обязанность вклейки фото в паспорт при достижении 25 и 45 лет и содержится процедура вклейки новых фотокарточек. “
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 20:44

  Guineapig написав:
  greenozon написав:до речі - ця ж пластикова ай-ді карта має срок експірації (10 років?)
а стара добра книжечка-паспорт на все життя... (якщо не розтріпається на надцять років)

Не на все.
Варіанти:
1. Паспорт СРСР - заміна на паспорт України.
2. Зміна прізвища, імені.
3. В 25,45,60 років (+ 1 місяць) вклейка актуального фото. Без неї банки не будуть обслуговувати, так як документ вважається недійсним.

Зараз почали не тільки при досягнення 16 років, а і при зміні прізвища/імені або вклейці фото замінювати книжечку на ID.

Это только если вы просрочили месяц после наступления 25/45/60 лет вас попросят поменять паспорт-книжечку на ID - я просто вклеил фото
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 20:47

SAndriy1 покажите нормативку о "60 лет".
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 20:58

Re: Байки про банки і не тільки....

  SAndriy1 написав:Это только если вы просрочили месяц после наступления 25/45/60 лет вас попросят поменять


Буква закона:

6. Обмін паспорта здійснюється у разі:
- 6) якщо особа досягла 25- чи 45-річного віку та не звернулася в установленому законодавством порядку не пізніше як через місяць після досягнення відповідного віку для вклеювання до паспорта зразка 1994 року нових фотокарток;

Никто просить не будет, поставят перед фактом - просрочили - только id.
если есть у Вас заперечення - через суд можно обязать вклеить вам фоточку.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 21:01

Re: Байки про банки і не тільки....

Goodman написав:SAndriy1 покажите нормативку о "60 лет".


В 60 лет не надо вклеивать, человек ошибся.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 12:04

  Guineapig написав:
  YKK написав:
  greenozon написав:це незаконно згідно чинного законодавстав. на жаль

Вы ошибаетесь. Это не так

Законно, просто одні банки застряли в совку, і ведуть себе неадекватно.
Наскільки я в темі, були недавно зміни і можна користуватися закордонним паспортом.

п.с.
Ще ніби в Ідею теж можна із закордонним, але не провіряв.


то файно є!
бо я ще ДО вересня пробував закордонний паспорт і ніц не вийшло.
бум знати :)

але в той же час -

"При цьому, посвідчення водія, особи моряка, особи з інвалідністю чи
учасника Другої світової війни, посвідчення, видане за місцем роботи фізичної
особи, не можуть бути використані громадянином України для встановлення
його особи під час укладення правочинів"
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 12:48

  freeze написав:
Goodman написав:SAndriy1 покажите нормативку о "60 лет".


В 60 лет не надо вклеивать, человек ошибся.

У "человека" мабудь і паспорту ще нема щоб подивитися що в 60 і вклеювати нікуди.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 12:54

Re: Байки про банки і не тільки....

Частенько у форумчан спостерігається така ситуація: Пополняла депо Прибутковий через TAS2U из А-банки (p2p), 16.01.2020, в 10:58. Сумма 14999 грн, из АБанки - списалась сумма, в Таскомбанк - не пришла. Выдало: Операция не успешна. Попробуйте позже. В этом промежутке делала ещё такие же операции - всё гуд. Видимо, был техничный сбой.

А-Банк списал деньги и ОНИ СНЯТЫ С БЛОКА. Была подана заявка №1 (условно) о спорной транзакции, которая ничего не обнаружила.
Подавала заявку в ТАС - 1994191, но никаких результатов она не принесла.
После ответа из ТАСА, была повторно подана заявка №2 в А-Банк. И опять хождение по кругу – что только гарячие линии обоих банков не рассказывали – обращайтесь через 3, 5, 30, 55 дней; давайте заявки в другой банк, у нас всё чисто…
Прошло 13 дней нервов, обзвонов, связи с онлайн-гарячками – а денег нету(((.
Звернення на форуми Finance and Minfine, до офіційних представників Банків, написання заяв у відділеннях - ноль результату.
Але, дякуючи форумчанину tarasum, я звернувся … до Управління прав споживачів фінансових операцій НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ.
https://bank.gov.ua/contacts-details#section-2.
І все миттєво закрутилося, вже до мене телефонувати з Головних офісів напряму. Що саме цікаве – що заявки гарячої лінії навіть не доходять до Головних Офісів. І вже буквально, за 3 доби гроші повернув А-Банк. Але повернув дуже хитро, в суботу, в 23-59…
Тому, лайффак: при невдалих операціях – не тратьте нерви, зразу онлайн –заявки в банк і заявку в НБУ, по вищеприведенній ссилці (реальний дієвий пришвидшувач Вашої проблеми)!
P.S. Від щирого серця бажаю, щоб в такі ситуації не потряпляли!
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 13:44

Re: Байки про банки і не тільки....

Колеги, підкажіть, а які з банок, що є зараз на Мінфіні, стовбові: Альянс (поповнення задекларовано увесь строк без обмежень), Січ (на строкових написано, поповнення відстутнє), Глобус (лише до 200% від початкової суми), Універсал (поповнення обмежене лише знизу, справді)?

Хто має поповнювані депо та не забороняв цього робити до сих пір, як наприклад це робила А банка, Мега чи прописано в Укркапі?

Чи вірно я розумію, що ТАС наразі не відкриває строкових депо з поповненням взагалі?

Дякую, друзі.
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