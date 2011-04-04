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greenozon написав:до речі - ця ж пластикова ай-ді карта має срок експірації (10 років?) а стара добра книжечка-паспорт на все життя... (якщо не розтріпається на надцять років)
Не на все. Варіанти: 1. Паспорт СРСР - заміна на паспорт України. 2. Зміна прізвища, імені. 3. В 25,45,60 років (+ 1 місяць) вклейка актуального фото. Без неї банки не будуть обслуговувати, так як документ вважається недійсним.
Зараз почали не тільки при досягнення 16 років, а і при зміні прізвища/імені або вклейці фото замінювати книжечку на ID.
Це точно за фото в 60 років (+1 місяць)? Переговорив з донькою, працює в банку з іноземним капіталом, вона про це нічого не знає... Коли таке запровадили?
Кармелюк написав:Це точно за фото в 60 років (+1 місяць)?
Не точно . Сейчас действует - “Срок действия паспорта, изготовленного в виде паспортной книги, не ограничивается. А также сохранена обязанность вклейки фото в паспорт при достижении 25 и 45 лет и содержится процедура вклейки новых фотокарточек. “
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
greenozon написав:до речі - ця ж пластикова ай-ді карта має срок експірації (10 років?) а стара добра книжечка-паспорт на все життя... (якщо не розтріпається на надцять років)
Не на все. Варіанти: 1. Паспорт СРСР - заміна на паспорт України. 2. Зміна прізвища, імені. 3. В 25,45,60 років (+ 1 місяць) вклейка актуального фото. Без неї банки не будуть обслуговувати, так як документ вважається недійсним.
Зараз почали не тільки при досягнення 16 років, а і при зміні прізвища/імені або вклейці фото замінювати книжечку на ID.
Это только если вы просрочили месяц после наступления 25/45/60 лет вас попросят поменять паспорт-книжечку на ID - я просто вклеил фото
SAndriy1 написав:Это только если вы просрочили месяц после наступления 25/45/60 лет вас попросят поменять
Буква закона:
6. Обмін паспорта здійснюється у разі: - 6) якщо особа досягла 25- чи 45-річного віку та не звернулася в установленому законодавством порядку не пізніше як через місяць після досягнення відповідного віку для вклеювання до паспорта зразка 1994 року нових фотокарток;
Никто просить не будет, поставят перед фактом - просрочили - только id. если есть у Вас заперечення - через суд можно обязать вклеить вам фоточку.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
greenozon написав:це незаконно згідно чинного законодавстав. на жаль
Вы ошибаетесь. Это не так
Законно, просто одні банки застряли в совку, і ведуть себе неадекватно. Наскільки я в темі, були недавно зміни і можна користуватися закордонним паспортом.
п.с. Ще ніби в Ідею теж можна із закордонним, але не провіряв.
то файно є! бо я ще ДО вересня пробував закордонний паспорт і ніц не вийшло. бум знати
але в той же час -
"При цьому, посвідчення водія, особи моряка, особи з інвалідністю чи учасника Другої світової війни, посвідчення, видане за місцем роботи фізичної особи, не можуть бути використані громадянином України для встановлення його особи під час укладення правочинів"
Частенько у форумчан спостерігається така ситуація: Пополняла депо Прибутковий через TAS2U из А-банки (p2p), 16.01.2020, в 10:58. Сумма 14999 грн, из АБанки - списалась сумма, в Таскомбанк - не пришла. Выдало: Операция не успешна. Попробуйте позже. В этом промежутке делала ещё такие же операции - всё гуд. Видимо, был техничный сбой.
А-Банк списал деньги и ОНИ СНЯТЫ С БЛОКА. Была подана заявка №1 (условно) о спорной транзакции, которая ничего не обнаружила. Подавала заявку в ТАС - 1994191, но никаких результатов она не принесла. После ответа из ТАСА, была повторно подана заявка №2 в А-Банк. И опять хождение по кругу – что только гарячие линии обоих банков не рассказывали – обращайтесь через 3, 5, 30, 55 дней; давайте заявки в другой банк, у нас всё чисто… Прошло 13 дней нервов, обзвонов, связи с онлайн-гарячками – а денег нету(((. Звернення на форуми Finance and Minfine, до офіційних представників Банків, написання заяв у відділеннях - ноль результату. Але, дякуючи форумчанину tarasum, я звернувся … до Управління прав споживачів фінансових операцій НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ. https://bank.gov.ua/contacts-details#section-2. І все миттєво закрутилося, вже до мене телефонувати з Головних офісів напряму. Що саме цікаве – що заявки гарячої лінії навіть не доходять до Головних Офісів. І вже буквально, за 3 доби гроші повернув А-Банк. Але повернув дуже хитро, в суботу, в 23-59… Тому, лайффак: при невдалих операціях – не тратьте нерви, зразу онлайн –заявки в банк і заявку в НБУ, по вищеприведенній ссилці (реальний дієвий пришвидшувач Вашої проблеми)! P.S. Від щирого серця бажаю, щоб в такі ситуації не потряпляли!
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Колеги, підкажіть, а які з банок, що є зараз на Мінфіні, стовбові: Альянс (поповнення задекларовано увесь строк без обмежень), Січ (на строкових написано, поповнення відстутнє), Глобус (лише до 200% від початкової суми), Універсал (поповнення обмежене лише знизу, справді)?
Хто має поповнювані депо та не забороняв цього робити до сих пір, як наприклад це робила А банка, Мега чи прописано в Укркапі?
Чи вірно я розумію, що ТАС наразі не відкриває строкових депо з поповненням взагалі?
Дякую, друзі.
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