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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 03 лют, 2020 13:46
Re: Байки про банки і не тільки....
Доречі, а кому з них валюту не боязно довірити?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Пон 03 лют, 2020 15:28
Re: Байки про банки і не тільки....
Стовпові банки
Комса2
Сосісбанка
Братки (зі своєю специфікую)
Руслан
Львівські щвейцари
Закарпатські конячники
СоСобанка
і інші...
Якщо валюта у Вас є ...зберігайте в Моєму банку.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Пон 03 лют, 2020 16:36, всього редагувалось 1 раз.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 03 лют, 2020 16:16
Это был ответ Guineapig на его сообщение - оттуда и скопировал!
Если прочтёте внимательно, то я говорил о своём опыте и вклеивании фото в 45! Вам решать - есть у меня уже паспорт или нет
Додано: Пон 03 лют, 2020 17:22
Члени наглядових рад держбанків отримують винагороду від 200 до 500 тисяч гривень на місяць.
Про це повідомляє НВ Бізнес з посиланням на публічні декларації та відповіді на запити.
Зазначається, що члени наглядової ради Приватбанку - на першому місці за цим показником. Зокрема, Юлія Мецгер (подруга акторки "95 кварталу" Олени Кравець, яку 17 липня 2019 року призначили за квотою президента), за 6 місяців отримала 3,4 млн грн.
"Порівнянні суми отримали Роман Сульжик і Ольга Томаш, які були призначені в наглядову раду Приватбанку разом з Мецгер", - пише видання.
Член наглядової ради Укрексімбанку Вікторія Страхова, яку призначили 8 липня 2019 року, за півроку отримала 1,69 млн грн.
"Страхова під час президентської кампанії була представлена як експерт з банківського ринку в команді Володимира Зеленського.
Якщо брати до уваги можливі надбавки, то щомісячна "зарплата" членів наглядової Укрексімбанку може перевищувати 300 тис грн", - зазначає видання.
При цьому, Ощадбанк і Укргазбанк платять значно менше. Зокрема, Оксана Волчко, яка також є членом наглядової ради Укрпошти, отримала від Укргазбанку три платежі на 1,13 млн грн протягом 2019 року.
Додано: Пон 03 лют, 2020 17:23
Хочу в наглядову Раду
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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