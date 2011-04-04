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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 739740741742
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 13:46

Re: Байки про банки і не тільки....

Доречі, а кому з них валюту не боязно довірити?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:28

Re: Байки про банки і не тільки....

  kreuz написав:Альянс (поповнення задекларовано увесь строк без обмежень), Січ (на строкових написано, поповнення відстутнє), Глобус (лише до 200% від початкової суми), Універсал (поповнення обмежене лише знизу, справді)?

Стовпові банки
Комса2
Сосісбанка
Братки (зі своєю специфікую)
Руслан
Львівські щвейцари
Закарпатські конячники
СоСобанка
і інші...
Якщо валюта у Вас є ...зберігайте в Моєму банку. :)
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Пон 03 лют, 2020 16:36, всього редагувалось 1 раз.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 16:16

  komp написав:
  freeze написав:
Goodman написав:SAndriy1 покажите нормативку о "60 лет".


В 60 лет не надо вклеивать, человек ошибся.

У "человека" мабудь і паспорту ще нема щоб подивитися що в 60 і вклеювати нікуди.

Это был ответ Guineapig на его сообщение - оттуда и скопировал!
Если прочтёте внимательно, то я говорил о своём опыте и вклеивании фото в 45! Вам решать - есть у меня уже паспорт или нет ;)
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 17:22

Члени наглядових рад держбанків отримують винагороду від 200 до 500 тисяч гривень на місяць.

Про це повідомляє НВ Бізнес з посиланням на публічні декларації та відповіді на запити.

Зазначається, що члени наглядової ради Приватбанку - на першому місці за цим показником. Зокрема, Юлія Мецгер (подруга акторки "95 кварталу" Олени Кравець, яку 17 липня 2019 року призначили за квотою президента), за 6 місяців отримала 3,4 млн грн.

"Порівнянні суми отримали Роман Сульжик і Ольга Томаш, які були призначені в наглядову раду Приватбанку разом з Мецгер", - пише видання.

Член наглядової ради Укрексімбанку Вікторія Страхова, яку призначили 8 липня 2019 року, за півроку отримала 1,69 млн грн.

"Страхова під час президентської кампанії була представлена як експерт з банківського ринку в команді Володимира Зеленського.

Якщо брати до уваги можливі надбавки, то щомісячна "зарплата" членів наглядової Укрексімбанку може перевищувати 300 тис грн", - зазначає видання.

При цьому, Ощадбанк і Укргазбанк платять значно менше. Зокрема, Оксана Волчко, яка також є членом наглядової ради Укрпошти, отримала від Укргазбанку три платежі на 1,13 млн грн протягом 2019 року.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 17:23

Хочу в наглядову Раду :)
https://www.epravda.com.ua/news/2020/02/3/656588/
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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