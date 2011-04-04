Додано: Пон 03 лют, 2020 17:22

Зазначається, що члени наглядової ради Приватбанку - на першому місці за цим показником. Зокрема, Юлія Мецгер (подруга акторки "95 кварталу" Олени Кравець, яку 17 липня 2019 року призначили за квотою президента), за 6 місяців отримала 3,4 млн грн.

"Порівнянні суми отримали Роман Сульжик і Ольга Томаш, які були призначені в наглядову раду Приватбанку разом з Мецгер", - пише видання.



Член наглядової ради Укрексімбанку Вікторія Страхова, яку призначили 8 липня 2019 року, за півроку отримала 1,69 млн грн.

щомісячна "зарплата" членів наглядової Укрексімбанку може перевищувати 300 тис грн

Ощадбанк і Укргазбанк платять значно менше. Зокрема, Оксана Волчко, яка також є членом наглядової ради Укрпошти, отримала від Укргазбанку три платежі на 1,13 млн грн протягом 2019 року.