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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 740741742743
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 23:10

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Немає стовпців чекаючих?


стовби вже пидперт1
про стовпи завтра поговоримо - есть парадигма о глобусе, ашке и универсале.
устоят ли они...... но это завтра.

Так в шарике если неплохо зашли, тогда и донести не грех, а иначе...слезы.
Минфин наслал перс. предложений с бонусами, а занести и правда некуда или банков нет или есть депо и по условиям не проходит или смысла нет. Да и банков там осталось плач.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 23:12

НАДА торопіцца

бо останній -2.50% НБУ це вам не хухри мухри.

вангую банки зараз наперебій будуть по 2ому (3ьому) колу гнати депозити в підлогу.
+50грн !
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