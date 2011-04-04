Так в шарике если неплохо зашли, тогда и донести не грех, а иначе...слезы.
Минфин наслал перс. предложений с бонусами, а занести и правда некуда или банков нет или есть депо и по условиям не проходит или смысла нет. Да и банков там осталось плач.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 03 лют, 2020 23:10
Так в шарике если неплохо зашли, тогда и донести не грех, а иначе...слезы.
Минфин наслал перс. предложений с бонусами, а занести и правда некуда или банков нет или есть депо и по условиям не проходит или смысла нет. Да и банков там осталось плач.
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Додано: Пон 03 лют, 2020 23:12
НАДА торопіцца
бо останній -2.50% НБУ це вам не хухри мухри.
вангую банки зараз наперебій будуть по 2ому (3ьому) колу гнати депозити в підлогу.
+50грн !
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