Додано: Вів 04 лют, 2020 01:24

Смотрю, проблема столбов у некоторых в сочетании с падающими ставками...



Сам запасся несколькими столбами (А-банк, Альянс, Земеля, Коминвест и КомИндастр - не очень боюсь играть с мелкими и относительно рискованными) с тем, чтобы в близком будущем перезагружаться, но теперь начинает мучить мысль, что в этом самом близком будущем может, как уже неоднократно бывало, случиться заметное падение гривны - как бы несколько факторов сразу могут быть спусковыми, даже не пойму, который из них ближе, но каждый неприятен.

Во-1-х, никуда не девается со своими потенциальными пакостями рос педерация; и, совсем не просто так, тамошний фюрер сейчас раскручивает свою конституционную реформу и неожиданно так сменил верного Димона на нового премьера; в контексте некоторых слухов о больших проблемах с его здоровьем, сдается, что это не просто транзит власти для себя любимого, но еще и действия некоторых тамошних "кремлевских башен" задвинуть Димона и прочистить дорогу очередному гебисту; если так, то новенькие они усаживаться в кресло любят с небольших победоносных войн типа той, что Пу устроил в начале своего правления в Чечне; а с нами им не обязательно даже война, но, например, нагнуть "слуг", чтобы сдавали неньку;

Во-2-х, вот этот коронавирус существенно действует на мировые рынки, тормозится мировой туризм, авиаперелеты, гостиницы, нефть падает, металлы, а мы ведь бедная в Европе сырьевая страна, которая со своими проблемами уже многим надоела;

В-3-х, как-то уж очень охотно наши власти играют в ОВГЗ (наверное, там свое ворье под видом западных инвесторов успешно играет в высокий % с тем, чтобы потом выйти в валюту и в офшоры), да и как некий айсберг вдали маячат ворранты еще от Яреськи-Яценюка;

В-4-х, ну не нравятся мне все эти юные жадненькие мальчики-"народные-слуги", успешные в резком подъеме своих зарплат, но как-то совсем незаметные в позитивных делах (их, конечно, мочат на ТВ и медведчуковские каналы и патриоты, но ведь все равно нет заметных результатов в экономике, не видно стратегии со всякими этими миловановыми, малюськами, самокатчиком и прочими талантами). Видно, не от хорошей жизни они играют с монопольными тарифами и почему-то у них устойчиво наблюдается недобор в бюджете.



В целом, видно много таких тонких ниточек, на которых висит нынешняя псевдостабильность в экономике... и что делать? Тупо продолжать игру в гривневые депо или уже начинать сворачиваться, вот запасся столбами, а уже и сомнение точит, даже при том, что "груша" удобрена. Столбы-то ведь неразрывные, начнем валиться и ЧТО? Тут и погода какая-то ненормальная, зимы, снега совсем не было, а если и летом добавятся те же 2-4 градуса к и без того жаркому лету, то и с/х как палочка-выручалочка может надломиться.