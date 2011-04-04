Так в шарике если неплохо зашли, тогда и донести не грех, а иначе...слезы.
Минфин наслал перс. предложений с бонусами, а занести и правда некуда или банков нет или есть депо и по условиям не проходит или смысла нет. Да и банков там осталось плач.
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Додано: Пон 03 лют, 2020 23:10
Так в шарике если неплохо зашли, тогда и донести не грех, а иначе...слезы.
Минфин наслал перс. предложений с бонусами, а занести и правда некуда или банков нет или есть депо и по условиям не проходит или смысла нет. Да и банков там осталось плач.
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Додано: Пон 03 лют, 2020 23:12
НАДА торопіцца
бо останній -2.50% НБУ це вам не хухри мухри.
вангую банки зараз наперебій будуть по 2ому (3ьому) колу гнати депозити в підлогу.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 01:24
Смотрю, проблема столбов у некоторых в сочетании с падающими ставками...
Сам запасся несколькими столбами (А-банк, Альянс, Земеля, Коминвест и КомИндастр - не очень боюсь играть с мелкими и относительно рискованными) с тем, чтобы в близком будущем перезагружаться, но теперь начинает мучить мысль, что в этом самом близком будущем может, как уже неоднократно бывало, случиться заметное падение гривны - как бы несколько факторов сразу могут быть спусковыми, даже не пойму, который из них ближе, но каждый неприятен.
Во-1-х, никуда не девается со своими потенциальными пакостями рос педерация; и, совсем не просто так, тамошний фюрер сейчас раскручивает свою конституционную реформу и неожиданно так сменил верного Димона на нового премьера; в контексте некоторых слухов о больших проблемах с его здоровьем, сдается, что это не просто транзит власти для себя любимого, но еще и действия некоторых тамошних "кремлевских башен" задвинуть Димона и прочистить дорогу очередному гебисту; если так, то новенькие они усаживаться в кресло любят с небольших победоносных войн типа той, что Пу устроил в начале своего правления в Чечне; а с нами им не обязательно даже война, но, например, нагнуть "слуг", чтобы сдавали неньку;
Во-2-х, вот этот коронавирус существенно действует на мировые рынки, тормозится мировой туризм, авиаперелеты, гостиницы, нефть падает, металлы, а мы ведь бедная в Европе сырьевая страна, которая со своими проблемами уже многим надоела;
В-3-х, как-то уж очень охотно наши власти играют в ОВГЗ (наверное, там свое ворье под видом западных инвесторов успешно играет в высокий % с тем, чтобы потом выйти в валюту и в офшоры), да и как некий айсберг вдали маячат ворранты еще от Яреськи-Яценюка;
В-4-х, ну не нравятся мне все эти юные жадненькие мальчики-"народные-слуги", успешные в резком подъеме своих зарплат, но как-то совсем незаметные в позитивных делах (их, конечно, мочат на ТВ и медведчуковские каналы и патриоты, но ведь все равно нет заметных результатов в экономике, не видно стратегии со всякими этими миловановыми, малюськами, самокатчиком и прочими талантами). Видно, не от хорошей жизни они играют с монопольными тарифами и почему-то у них устойчиво наблюдается недобор в бюджете.
В целом, видно много таких тонких ниточек, на которых висит нынешняя псевдостабильность в экономике... и что делать? Тупо продолжать игру в гривневые депо или уже начинать сворачиваться, вот запасся столбами, а уже и сомнение точит, даже при том, что "груша" удобрена. Столбы-то ведь неразрывные, начнем валиться и ЧТО? Тут и погода какая-то ненормальная, зимы, снега совсем не было, а если и летом добавятся те же 2-4 градуса к и без того жаркому лету, то и с/х как палочка-выручалочка может надломиться.
Додано: Вів 04 лют, 2020 09:02
Купляти ріпл, це коротко. Якщо примножити є план. Щоб лише зберегти - купляти бакси ще вчора і груша.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 04 лют, 2020 09:11
Нет в мире полностью стабильных активов.
Остается только поделить капитал согласно своего понимания рискованности и наблюдать за ростом одних и падением других.
Додано: Вів 04 лют, 2020 09:14
Це не по козацьки! Для слабаків. В кризові часи тре юзати агресивну стратегію примноження капіталу.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 04 лют, 2020 09:16
Ну как бы "поделить капитал согласно своего понимания рискованности" этому не противоречит. )
Додано: Вів 04 лют, 2020 09:19
Є єдине "але"... В жодному випадку не годувати прожорливого кроля. Тобто з банкстерами нам не по путі. Все виносити своє. І навпаки, ще більше брати кредитів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 04 лют, 2020 09:42
Дякую. Проте щось нічого не знайшов ліпшого за 16% на 1.5 року в Глобусі (бо в Універсалі стільки ж лише на рік). Може погано шукав, підкажіть. Хочеться хоч би 16.5% стовпчик від року й більше, звичайно з поповненням (бо який же це буде стовпчик в іншому разі) і щомісячної виплатою %.
Долари в Альянс і Січ під 4% на рік-півтора - оце й максимум наразі?
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У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Вів 04 лют, 2020 09:43
Re: Байки про банки і не тільки....
Крипта - это надежно (с)
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