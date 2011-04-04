Мін'юст хоче миттєво заарештовувати банківські рахунки боржників
Що відомо про плани
Вже налагоджена співпраця з одним із банків, завдяки якій державний чи приватний виконавці можуть заарештувати рахунки, включаючи карткові, миттєво, натисканням кількох клавіш.
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«Це надзвичайно ефективна система. Зараз обговорюємо питання, щоб до неї підключилися ще кілька банків. Також працюємо над тим, щоб до кінця року ця система була обов’язковою в роботі всіх банків. Від цього виграють всі, включаючи банки, які часто є стягувачами», – наголосив очільник відомства.
Сама по себе идея не плохая.
Но в реализации будут ошибки и манипуляции, соответственно можно сначала получить списание с кредитки "долга", а потом долго доказывать, что "не верблюд"