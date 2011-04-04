Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Мін'юст хоче миттєво заарештовувати банківські рахунки боржників
Що відомо про плани Вже налагоджена співпраця з одним із банків, завдяки якій державний чи приватний виконавці можуть заарештувати рахунки, включаючи карткові, миттєво, натисканням кількох клавіш.
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«Це надзвичайно ефективна система. Зараз обговорюємо питання, щоб до неї підключилися ще кілька банків. Також працюємо над тим, щоб до кінця року ця система була обов’язковою в роботі всіх банків. Від цього виграють всі, включаючи банки, які часто є стягувачами», – наголосив очільник відомства.
godl написав: В целом, видно много таких тонких ниточек, на которых висит нынешняя псевдостабильность в экономике... и что делать? Тупо продолжать игру в гривневые депо или уже начинать сворачиваться, вот запасся столбами, а уже и сомнение точит, даже при том, что "груша" удобрена. Столбы-то ведь неразрывные, начнем валиться и ЧТО? Тут и погода какая-то ненормальная, зимы, снега совсем не было, а если и летом добавятся те же 2-4 градуса к и без того жаркому лету, то и с/х как палочка-выручалочка может надломиться.
Сиджу на стовпах, до кінця цього року рівненько. Вангую, що ЗЕкомандери докомандуються - і піде обратний тренд (підвищення депоставок). Здорожчання бакса + коронавірус + пониження темпів ВВП будуть каталізатором розвороту на депоринку Неньки...
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Нажаль ніхто з попередніх президентів не зміг забезпечити невідворотність суб'єктності нашого суверена, тому й далі багато буде залежати від владних персоналій, а яєць у них тіко меншає.
Тож, не можуть придумати нічого кращого за копіювання чи то європейського, чи то російського досвіду. Нажаль, виходить так, що наші визвольні змагання можновладці перетворюють у фарс, бо замість альтернативи російській моделі розвитку пропонують її відтворення у наших реаліях та під їх контролем.
Проте я особисто оптимізму не втрачаю, бо й ці не вічні, більше одного терміну ми їх не терпітимемо...
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godl написав: В целом, видно много таких тонких ниточек, на которых висит нынешняя псевдостабильность в экономике... и что делать? Тупо продолжать игру в гривневые депо или уже начинать сворачиваться, вот запасся столбами, а уже и сомнение точит, даже при том, что "груша" удобрена. Столбы-то ведь неразрывные, начнем валиться и ЧТО? Тут и погода какая-то ненормальная, зимы, снега совсем не было, а если и летом добавятся те же 2-4 градуса к и без того жаркому лету, то и с/х как палочка-выручалочка может надломиться.
Сиджу на стовпах, до кінця цього року рівненько. Вангую, що ЗЕкомандери докомандуються - і піде обратний тренд (підвищення депоставок). Здорожчання бакса + коронавірус + пониження темпів ВВП будуть каталізатором розвороту на депоринку Неньки...
Які економічні підстави для таких "хотєлок"? Низька %% ставка дасть поштовх вкладати гроші в інші проекти, стимулювати підприємництво (частково), зважувати ризики, більше вкладати сил у розуміння економічних процесів.
godl написав: В целом, видно много таких тонких ниточек, на которых висит нынешняя псевдостабильность в экономике... и что делать? Тупо продолжать игру в гривневые депо или уже начинать сворачиваться, вот запасся столбами, а уже и сомнение точит, даже при том, что "груша" удобрена. Столбы-то ведь неразрывные, начнем валиться и ЧТО? Тут и погода какая-то ненормальная, зимы, снега совсем не было, а если и летом добавятся те же 2-4 градуса к и без того жаркому лету, то и с/х как палочка-выручалочка может надломиться.
Сиджу на стовпах, до кінця цього року рівненько. Вангую, що ЗЕкомандери докомандуються - і піде обратний тренд (підвищення депоставок). Здорожчання бакса + коронавірус + пониження темпів ВВП будуть каталізатором розвороту на депоринку Неньки...
Які економічні підстави для таких "хотєлок"? Низька %% ставка дасть поштовх вкладати гроші в інші проекти, стимулювати підприємництво (частково), зважувати ризики, більше вкладати сил у розуміння економічних процесів.
Коли проваляться "дешеві кредити 5-7-9%" - то наступить отрезвіння, а не декларування лозунгів Слуг Народу. Приклад, Рашка вже давно має маленькі депоставки - далеко пішли? є економічний прорив? мо корупція щезла? Але там все тримається на нафто-доларах, а в нас? Мо, собак будемо по світу продавати ?
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