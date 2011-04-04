Додано: Вів 04 лют, 2020 11:19

Нажаль ніхто з попередніх президентів не зміг забезпечити невідворотність суб'єктності нашого суверена, тому й далі багато буде залежати від владних персоналій, а яєць у них тіко меншає.



Тож, не можуть придумати нічого кращого за копіювання чи то європейського, чи то російського досвіду. Нажаль, виходить так, що наші визвольні змагання можновладці перетворюють у фарс, бо замість альтернативи російській моделі розвитку пропонують її відтворення у наших реаліях та під їх контролем.



Проте я особисто оптимізму не втрачаю, бо й ці не вічні, більше одного терміну ми їх не терпітимемо...