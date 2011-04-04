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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 741742743744
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 09:58

Наши стартаперы (реформаторы, хозяйственники, и т.п.) стабильно перенимают опыт "агрессора"(с)

Мін'юст хоче миттєво заарештовувати банківські рахунки боржників

Що відомо про плани
Вже налагоджена співпраця з одним із банків, завдяки якій державний чи приватний виконавці можуть заарештувати рахунки, включаючи карткові, миттєво, натисканням кількох клавіш.

Читайте також: Мін’юст запустить систему арешту рахунків боржників

«Це надзвичайно ефективна система. Зараз обговорюємо питання, щоб до неї підключилися ще кілька банків. Також працюємо над тим, щоб до кінця року ця система була обов’язковою в роботі всіх банків. Від цього виграють всі, включаючи банки, які часто є стягувачами», – наголосив очільник відомства.


https://minfin.com.ua/ua/2020/02/04/40650340/

Сама по себе идея не плохая.
Но в реализации будут ошибки и манипуляции, соответственно можно сначала получить списание с кредитки "долга", а потом долго доказывать, что "не верблюд"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 11:02

  godl написав:
В целом, видно много таких тонких ниточек, на которых висит нынешняя псевдостабильность в экономике... и что делать? Тупо продолжать игру в гривневые депо или уже начинать сворачиваться, вот запасся столбами, а уже и сомнение точит, даже при том, что "груша" удобрена. Столбы-то ведь неразрывные, начнем валиться и ЧТО? Тут и погода какая-то ненормальная, зимы, снега совсем не было, а если и летом добавятся те же 2-4 градуса к и без того жаркому лету, то и с/х как палочка-выручалочка может надломиться.


Сиджу на стовпах, до кінця цього року рівненько. Вангую, що ЗЕкомандери докомандуються - і піде обратний тренд (підвищення депоставок). Здорожчання бакса + коронавірус + пониження темпів ВВП будуть каталізатором розвороту на депоринку Неньки...
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 11:19

Нажаль ніхто з попередніх президентів не зміг забезпечити невідворотність суб'єктності нашого суверена, тому й далі багато буде залежати від владних персоналій, а яєць у них тіко меншає.

Тож, не можуть придумати нічого кращого за копіювання чи то європейського, чи то російського досвіду. Нажаль, виходить так, що наші визвольні змагання можновладці перетворюють у фарс, бо замість альтернативи російській моделі розвитку пропонують її відтворення у наших реаліях та під їх контролем.

Проте я особисто оптимізму не втрачаю, бо й ці не вічні, більше одного терміну ми їх не терпітимемо...
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 12:00

  jay2004 написав:
  godl написав:
В целом, видно много таких тонких ниточек, на которых висит нынешняя псевдостабильность в экономике... и что делать? Тупо продолжать игру в гривневые депо или уже начинать сворачиваться, вот запасся столбами, а уже и сомнение точит, даже при том, что "груша" удобрена. Столбы-то ведь неразрывные, начнем валиться и ЧТО? Тут и погода какая-то ненормальная, зимы, снега совсем не было, а если и летом добавятся те же 2-4 градуса к и без того жаркому лету, то и с/х как палочка-выручалочка может надломиться.


Сиджу на стовпах, до кінця цього року рівненько. Вангую, що ЗЕкомандери докомандуються - і піде обратний тренд (підвищення депоставок). Здорожчання бакса + коронавірус + пониження темпів ВВП будуть каталізатором розвороту на депоринку Неньки...

Які економічні підстави для таких "хотєлок"? Низька %% ставка дасть поштовх вкладати гроші в інші проекти, стимулювати підприємництво (частково), зважувати ризики, більше вкладати сил у розуміння економічних процесів.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 12:41

  Son of Sun написав:
  jay2004 написав:
  godl написав:
В целом, видно много таких тонких ниточек, на которых висит нынешняя псевдостабильность в экономике... и что делать? Тупо продолжать игру в гривневые депо или уже начинать сворачиваться, вот запасся столбами, а уже и сомнение точит, даже при том, что "груша" удобрена. Столбы-то ведь неразрывные, начнем валиться и ЧТО? Тут и погода какая-то ненормальная, зимы, снега совсем не было, а если и летом добавятся те же 2-4 градуса к и без того жаркому лету, то и с/х как палочка-выручалочка может надломиться.


Сиджу на стовпах, до кінця цього року рівненько. Вангую, що ЗЕкомандери докомандуються - і піде обратний тренд (підвищення депоставок). Здорожчання бакса + коронавірус + пониження темпів ВВП будуть каталізатором розвороту на депоринку Неньки...

Які економічні підстави для таких "хотєлок"? Низька %% ставка дасть поштовх вкладати гроші в інші проекти, стимулювати підприємництво (частково), зважувати ризики, більше вкладати сил у розуміння економічних процесів.


Коли проваляться "дешеві кредити 5-7-9%" - то наступить отрезвіння, а не декларування лозунгів Слуг Народу. Приклад, Рашка вже давно має маленькі депоставки - далеко пішли? є економічний прорив? мо корупція щезла? Але там все тримається на нафто-доларах, а в нас? Мо, собак будемо по світу продавати :wink: ?
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 13:06

  jay2004 написав:Коли проваляться "дешеві кредити 5-7-9%" - то наступить отрезвіння, а не декларування лозунгів Слуг Народу. Приклад, Рашка вже давно має маленькі депоставки - далеко пішли? є економічний прорив? мо корупція щезла? Але там все тримається на нафто-доларах, а в нас? Мо, собак будемо по світу продавати :wink: ?

Це не виправдання фантастичних %%. Маєте намір мати такі %% повторивши шлях України 90-х чи Венесуели 20хх?
Все має логіку: або поле чудес з Буратінами і Льоньою Голубковим, або економіка з працюючими економічними процесами (яка формується роками).
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 13:06

Re: Байки про банки і не тільки....

  Goodman написав:парадигма о глобусе, ашке и универсале.
устоят ли они...... но это завтра.

тема интересна... жду продолжения :)
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 13:55

  godl написав:В целом, видно много таких тонких ниточек, на которых висит нынешняя псевдостабильность в экономике... и что делать? Тупо продолжать игру в гривневые депо или уже начинать сворачиваться, вот запасся столбами, а уже и сомнение точит, даже при том, что "груша" удобрена. Столбы-то ведь неразрывные, начнем валиться и ЧТО? Тут и погода какая-то ненормальная, зимы, снега совсем не было, а если и летом добавятся те же 2-4 градуса к и без того жаркому лету, то и с/х как палочка-выручалочка может надломиться.

Постепенно тратить, учитывая уже свой не молодой возраст и подыскивая банки, картами которых это будет наиболее эффективно и приятно делать. Если конечно не: Век живи - век копи :D
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 14:28

Re: Байки про банки і не тільки....

  Son of Sun написав:Все має логіку: або поле чудес з Буратінами і Льоньою Голубковим, або економіка з працюючими економічними процесами (яка формується роками)


Прикро те, що рухаємось в сторону Поля Чудес тільки не буратінами, а з клоунами на велосипедах та самокатах без будь-якої стратегії, крім "кінця епохи бідності" для себе улюблених. :(
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 15:24

  ramaz написав:
  Goodman написав:парадигма о глобусе, ашке и универсале.
устоят ли они...... но это завтра.

тема интересна... жду продолжения :)

А мене трохи інше питання турбує ))

Хто більш перспективний для подальшої віддаленої співпраці, Універсал або ТАС, в кого ліпший ІБ, валютообмін є?

А Глобус із Січчю та Конкорд мають пристойні ІБ?

Може комусь ставки знадобляться.

Альянс від 28 січня: https://bankalliance.ua/interest_rates

Глобус від 24 грудня:
https://globusbank.com.ua/images/tinymc ... %D0%B8.pdf

Конкорд від 30 січня: https://concord.ua/uploads/redactor/5e3298a3985f0.pdf

Січ від 15 січня:
https://www.sichbank.com.ua/wp-content/ ... -01-20.pdf

Універсал від 04 лютого: https://www.universalbank.com.ua/storag ... 20/All.pdf

Ну й бонус від Мінфіну не забувайте: https://minfin.com.ua/ua/bonus/
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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