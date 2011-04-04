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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 742743744745
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 16:33

  kreuz написав:
  ramaz написав:
  Goodman написав:парадигма о глобусе, ашке и универсале.
устоят ли они...... но это завтра.

тема интересна... жду продолжения :)

А мене трохи інше питання турбує ))

Хто більш перспективний для подальшої віддаленої співпраці, Універсал або ТАС, в кого ліпший ІБ, валютообмін є?

А Глобус із Січчю та Конкорд мають пристойні ІБ?

Може комусь ставки знадобляться.

Альянс від 28 січня: https://bankalliance.ua/interest_rates

Глобус від 24 грудня:
https://globusbank.com.ua/images/tinymc ... %D0%B8.pdf

Конкорд від 30 січня: https://concord.ua/uploads/redactor/5e3298a3985f0.pdf

Січ від 15 січня:
https://www.sichbank.com.ua/wp-content/ ... -01-20.pdf

Універсал від 04 лютого: https://www.universalbank.com.ua/storag ... 20/All.pdf

Ну й бонус від Мінфіну не забувайте: https://minfin.com.ua/ua/bonus/


Самый лучший ИБ из перечисленных у Конкорда и ТАС, ИМХО
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 17:37

Re: Байки про банки і не тільки....

  kreuz написав:А Глобус із Січчю та Конкорд мають пристойні ІБ?

Субєктивно
1. СоСо
Без абонки, Валютообмін, СЕП, відкриття і поповнення депо.
2 Шаромига
Прихована абонка - Плата за СМС - 7рн, Валютообмін -ні, СЕП -коміс 0,2%, лише поповнення депо.
3. Січ.
Абонка, не юзаю.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 17:42

Re: Байки про банки і не тільки....

  kreuz написав:Хто більш перспективний для подальшої віддаленої співпраці, Універсал або ТАС, в кого ліпший ІБ, валютообмін є?

Ліпший ІБ в Комси.
В ІБ Комси2 немає валютообміну.
Для перспективності віддаленої співпраці слід знати які задачі в банках будете вирішувати?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 17:46

Re: Байки про банки і не тільки....

https://bank.gov.ua/news/all/natsionaln ... tayemnitsi Ухвалений у жовтні минулого року Верховною Радою закон вніс і зміни до статті 62 закону "Про банки і банківську діяльність", що передбачають спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю.

Відповідно до ухвалених змін, окремі держоргани можуть отримати за письмовим запитом без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, у тому числі й інформацію про контрагентів, навіть якщо їхні рахунки відкриті в інших банках.

В законі йдеться про такі органи, як Служба безпеки України (СБУ), Державне бюро розслідувань (ДБР), Національна поліція, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), Антимонопольний комітет України та органи прокуратури України.

Саме з метою виконання цієї норми закону Нацбанк і упорядкував приписи щодо зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, зазначається в повідомленні НБУ.
https://bank.gov.ua/admin_uploads/law/3 ... 13.pdf?v=4
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 17:57

  Квесторе_поверніться написав:
  kreuz написав:А Глобус із Січчю та Конкорд мають пристойні ІБ?

Субєктивно
1. СоСо
Без абонки, Валютообмін, СЕП, відкриття і поповнення депо.
2 Шаромига
Прихована абонка - Плата за СМС - 7рн, Валютообмін -ні, СЕП -коміс 0,2%, лише поповнення депо.
3. Січ.
Абонка, не юзаю.

Кстати, про Сосо.
Есть вариант вводить и выводить бабло из этой банки без комиссии (или хотя бы с символической).
Посмотрел комиссии по картам - в голову ничего не пришло, кроме как оформить символические депо в гривне и баксиках для получения депокарт.
escobar
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 17:58

  kreuz написав:Хто більш перспективний для подальшої віддаленої співпраці, Універсал або ТАС, в кого ліпший ІБ, валютообмін є?

Тазик all day long.
Универсал из тигипкиных банков на вторых ролях явно. Но у них выше ставки по депо.
Дилемма..
escobar
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 18:06

  escobar написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  kreuz написав:А Глобус із Січчю та Конкорд мають пристойні ІБ?

Субєктивно
1. СоСо
Без абонки, Валютообмін, СЕП, відкриття і поповнення депо.
2 Шаромига
Прихована абонка - Плата за СМС - 7рн, Валютообмін -ні, СЕП -коміс 0,2%, лише поповнення депо.
3. Січ.
Абонка, не юзаю.

Кстати, про Сосо.
Есть вариант вводить и выводить бабло из этой банки без комиссии (или хотя бы с символической).
Посмотрел комиссии по картам - в голову ничего не пришло, кроме как оформить символические депо в гривне и баксиках для получения депокарт.

В СоСо Аполлонич сидить на фінмоні і присікає всякі рухи великих сум.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 19:21

  kreuz написав:Колеги, підкажіть, а які з банок, що є зараз на Мінфіні, стовбові

А почему Вы только минфиновские банки рассматриваете?
Тут подавляющее большинство уже практически не имеет связи с Минфином, т.к. 99% вкладчиков попадают под условия Минфина: "В акции не участвуют депозиты клиентов, которые ранее размещали вклад в банке"

Ну, а из столбовых можно попробовать Зем.Кап: годовой столб 7500грн, пополнение без ограничений в течение срока, кроме последнего месяца.
Там еще и акция идет до конца февраля: скретч-карты с бонусом от +0,5% до +2% к ставке.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 19:33

  Квесторе_поверніться написав:
  kreuz написав:А Глобус із Січчю та Конкорд мають пристойні ІБ?

Субєктивно
1. СоСо
Без абонки, Валютообмін, СЕП, відкриття і поповнення депо.
2 Шаромига
Прихована абонка - Плата за СМС - 7рн, Валютообмін -ні, СЕП -коміс 0,2%, лише поповнення депо.
3. Січ.
Абонка, не юзаю.

Який мінімальний набір продуктів (просто картку чи разом з мінімальним депозитом) потрібно відкрити, щоб надалі мати можливість щонайменше відкривати й поповнювати депозити через ІБ в Конкорді, Глобусі й ТАСі?

Миттєві картки є у всіх, щоб одноразово відвідати відділення?

Універсал наразі перестав балувати ставками по депо, а карткових продуктів цікавих я в нього не знайшов, тим більше з КБ. Чи погано шукав?

Ще раз дякую всім, хто долучається до обговорення.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 19:43

  lubopytnaya написав:
  kreuz написав:Колеги, підкажіть, а які з банок, що є зараз на Мінфіні, стовбові

А почему Вы только минфиновские банки рассматриваете?
Тут подавляющее большинство уже практически не имеет связи с Минфином, т.к. 99% вкладчиков попадают под условия Минфина: "В акции не участвуют депозиты клиентов, которые ранее размещали вклад в банке"

Ну, а из столбовых можно попробовать Зем.Кап: годовой столб 7500грн, пополнение без ограничений в течение срока, кроме последнего месяца.
Там еще и акция идет до конца февраля: скретч-карты с бонусом от +0,5% до +2% к ставке.

Розглядаю через Мінфін, щоб трохи збільшити прибутковість, але не тільки, бо Конкорда й ТАСі там немає зараз. Львів, Комінвест, Земкап - далеченько від Харкова, тому недоступні наразі. Я й перед Новим роком роздивлявся їх, проте ліньки було далеко їхати...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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